«Какой-то сюр» — Daily Mail о киевском перфомансе гитариста Блинкена

Во время визита в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен не ограничился встречей с местными чиновниками. Он решил выразить поддержку Украине ещё и музыкальным номером в одном из столичных баров, пишет Daily Mail.

Поездка госсекретаря Энтони Блинкена на Украину имела «неожиданный музыкальный поворот». Он присоединился к группе на сцене киевского бара, чтобы исполнить хит Нила Янга Rockin' in the Free World, сообщает Daily Mail.

По словам издания, перед тем, как сыграть песню, политик, облачённый в старомодные джинсы, чёрные кроссовки и такую же чёрную рубашку и с красной гитарой на плече обратился с речью к собравшимся. Он заверил их, что на стороне Украины не только Соединённые Штаты, но «и весь свободный мир».

Эти киевские «напевы» были не первым подобным опытом Блинкена. На прошлогоднем мероприятии Госдепа, посвященном «музыкальной дипломатии», Блинкен исполнил блюз Hoochie Coochie Man. Кроме того, во время президентства Трампа он записал и выложил в интернет несколько синглов под именем Ablinken, подчёркивает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Repentant_exLiberal: Ещё 61 миллиард Украине на защиту границы, но ноль на защиту своей. И это НАШИ ДЕНЬГИ! Предатели, все те, кто продолжает голосовать за это финансирование (Киева — ИноТВ), игнорируя наше собственное.

Milososo: Это как играть на скрипке на тонущем «Титанике».

NobodyNowhere: Это показывает, какие они (представители Вашингтона — ИноТВ) психопаты. Ни капли сочувствия людям, оказавшимся на войне.

WrongAgainBonzo: Не могу поверить, что этот человек занимается внешней политикой Байдена. Неудивительно, что в мире бардак.

gizmosMa: Вокруг тебя война и смерть. Чем ты занимаешься в качестве госсекретаря? Достаёшь гитару! Из глубин байденовскго болота выходят настолько ужасные чудовища, что они вызывают отвращение даже у Путина.

RyanCarter: Всё равно не дотягивает до того случая, когда пьяный Трюдо напевал Bohemian rhapsody на похоронах королевы.