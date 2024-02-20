NYP: «мать» и «отец» под запретом — Блинкен просит сотрудников избегать «проблемных» слов

Сотрудники Госдепа получили от своего начальника Энтони Блинкена памятку с инструкцией по использованию правильных слов и местоимений, сообщает New York Post. В ней рекомендуется избегать «проблемных» слов вроде «муж/жена», «сын/дочь», «леди и джентльмены», чтобы не обидеть собеседника. По мнению госсекретаря, нельзя делать предположения о половой принадлежности человека просто на основании его внешности и имени. Более того, гендерная идентичность конкретного человека может вдруг поменяться, поэтому сотрудникам советуют быть начеку.

Госсекретарь Энтони Блинкен провёл строгий инструктаж среди сотрудников Госдепартамента. В частности, он распорядился воздерживаться от использования гендерных терминов, таких как «мать» и «отец», сообщает газета New York Post со ссылкой на служебную записку чиновника.

По информации издания, Блинкен обосновал такое нововведение тем, что гендерная идентичность человека «может соответствовать, а может и не соответствовать его полу, присвоенному при рождении». По мнению госсекретаря, нельзя делать предположения о половой принадлежности человека просто на основании его внешности и имени. «Это вредный посыл», — уточняется в записке.

Он также призвал сотрудников Госдепа максимально использовать «гендерно нейтральные формулировки», чтобы «проявить уважение и избежать недоразумений».

В качестве примера госсекретарь предложил начать со своих подчинённых, которых попросили указать предпочитаемые ими местоимения.

Помимо прочего, Блинкен уточнил на случай, если кто-то забыл, что местоимений бывает много и в некоторых случаях люди могут принимать все или несколько местоимений. Это тоже важно иметь в виду. «Это личное решение, которое следует уважать», — пояснил он.

Далее глава Госдепа привёл пример слов и выражений, которых следует избегать: парни, дамы и господа, мать/отец, сын/дочь, муж/жена. Эти обидные слова стоит заменить на нейтральные: все, люди, вы все, родитель, ребёнок, супруг, партнёр.

В памятке также советуют избегать таких фраз, как «храбрые мужчины и женщины на передовой». Вместо этого стандартного в английском языке выражения рекомендуется использовать «храбрые службы быстрого реагирования» или «храбрые солдаты».

По мнению NYP, сам Блинкен, видимо, стал следовать этим инструкциям не так давно. Ещё в прошлом году в поздравлении в честь дня ветеранов он написал: «Мы едины в чествовании храбрых мужчин и женщин, которые служили нашей стране».

Служебная записка также призывает сотрудников не расслабляться, ведь гендерная идентичность какого-то человека может запросто поменяться. Поэтому следует быть внимательными и следить за изменениями.