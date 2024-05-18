Скотт Риттер: непредсказуемость и эго Трампа не позволят ему вести диалог с Россией по Украине

Предсказуемость и простота Байдена играет на руку России, вот уже более двух лет позволяя ей вести успешную политику в отношении украинского конфликта. Но непредсказуемость и эгоизм Трампа — это «опасные вещи», которых боятся в Европе и которые вряд ли позволят ему построить с Москвой конструктивный диалог и решить украинский вопрос, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону.

Знаете, я общался с послом России в США Анатолием Антоновым, и у него есть одно слово, которое он любит постоянно использовать. Это одно из его любимых слов, и он хотел бы, чтобы эта вещь существовала, — это «предсказуемость». Он обожает это слово. С предсказуемостью вам и не нужно, чтобы всё всегда шло по-вашему. Ведь его работа как дипломата заключается в том, чтобы формулировать варианты политики. Варианты политики, основанные на чём? На чём-то предсказуемом. А если у вас есть стабильность, которая обеспечивает предсказуемость, то ваша политика по мере разработки действительно сможет решать проблемы. Как говорится, нельзя решить проблему, если вы её точно не определили.

Независимо от того, любите вы их или ненавидите, об администрации Байдена можно сказать одно: они предсказуемы. У них присутствует определённый элемент предсказуемости, который играет на руку России. Например, администрация Байдена настолько предсказуема в отношении Украины, что Россия смогла сохранить единый подход к Украине на протяжении всего конфликта. Они не скачут туда-сюда, подстраиваясь под направление ветра.

Трамп. Многие говорят, что Трамп выйдет из НАТО. Нет, это не так. Во-первых, он не имеет права принимать такое решение. Это договор. Конгресс должен согласиться с ним. Президент может дать рекомендацию, но если сенат не согласится с ней, мы из этого договора не выйдем. А сейчас членство в НАТО очень поддерживается в конгрессе.

Взгляните на Трампа. Сначала он жёстко высказывается против НАТО, а потом едет туда, и следующее, что мы слышим от него: «Я сделал НАТО сильнее, чем когда-либо прежде». Так что же из этого верно, Дональд? НАТО — это пережиток холодной войны, который больше не актуален, или ты только что сделал его сильнее? Это и есть своего рода непредсказуемость.

Сейчас русские размышляют о том, что же сделает Трамп, если придёт к власти. Во-первых, это представление о том, что Дональд Трамп возьмёт телефон, позвонит Путину и спасёт мир, абсурдно. Что же он такого собирается предложить Путину? Некоторые люди выдвигают предположения о «мирном плане» Дональда Трампа по Украине: они показывают дурацкую карту, на которой показана «демилитаризованная зона» в Харькове, Сумах и на всей этой территории вдоль российской границы, а внизу написано «остальная Украина», и туда входит Одесса. Да что вы? Я могу гарантировать вам, что Россия никогда не допустит демилитаризованной зоны, в которую не будет входить Одесса. Это глупость.

Но вот что произойдёт. Трамп положит это на стол, а русские посмотрят и скажут: «Нет, так не пойдёт, босс. Нет». Скажет ли он: «О, хорошо, позвольте мне проявить благоразумие. Как бы нам с этим разбираться?» Или же скажет: «Нет, нет, нет! Я Дональд Трамп. Я изложил вам свой план. Я великий человек. Вы уволены». А в следующую минуту уже начнёт говорить: «Я должен сделать НАТО самым сильным альянсом в мире! Мы должны противостоять российской угрозе». Непредсказуемость. Поэтому я считаю, что Дональд Трамп — это худшее, что может случиться с американской внешней политикой с точки зрения предсказуемости. Это очень опасно.

Иногда непредсказуемость — это хорошо. Взять хотя бы то, что сделал Дональд Трамп по отношению к Северной Корее и её ядерному оружию: он избавился от него и пошёл бы до конца, если бы ему дали такой шанс. Возможно, какой-то план и был, но его предали Джон Болтон, Майк Помпео и другие.

Так что если бы Трамп пришёл к власти и вместо того, чтобы пытаться требовать что-то от России в одиночку, — а это и есть его подход: «Я всё решу! Я потребую от России то и это!»… Вместо этого ему стоило бы прийти к России и сказать: «Что вы хотите? Хорошо. Я дам вам это, мы сделаем это. Вы хотите признания Крыма*? Хотите признания Донбасса**? Хотите, чтобы Украина не была в НАТО и всё такое? А что получу я? Что я получу на выходе?»

Потому что именно таким был его подход к Северной Корее. «Вы хотите, чтобы мы сняли санкции, хотите инвестиций, хотите нормализации экономики — а что получу я?» Денуклеаризацию. И это должно было стать «услугой за услугу». Я думаю, что сейчас это даже не обсуждается, но раньше об этом говорили, и северокорейцы были настроены серьёзно.

Я думаю, если бы Трамп пришёл к России с искренним пониманием её точки зрения и того, что нужно России, а также того, что он сам хочет от России, то это были бы настоящие торги. И если бы он был готов придерживаться этого (предсказуемость), предложить что-то, что не будет меняться при каждом дуновении ветра (предсказуемость), — на такое Россия могла бы согласиться.

Но Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе, он — гигантское эго. И как только он выдвигает политические директивы, которые оспариваются и получают отпор, он разражается огнём и яростью и бьёт по столу со словами: «Мы сбросим на вас атомную бомбу! Вы не можете перечить Америке!» Я не думаю, что Трамп что-то решит. И знаю, что НАТО боится его прихода.

Позвольте мне ещё кое-что сказать: если речь идёт об Украине, я думаю, что украинский кризис будет разрешён до выборов и — если победит Дональд Трамп — определённо до того, как он принесёт присягу в качестве президента. Так что, что касается Украины, если мы говорим о Дональде Трампе, то я не думаю, что это имеет какое-то значение. Мне кажется, что этот вопрос будет решён задолго до того, как перед именем Трампа снова появится слово «президент».

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



