Сенатор Вэнс: суд над Трампом разрушает 250-летнюю традицию США

Преследование экс-президента Дональда Трампа — месть демократов, не простивших ему победу на выборах, полагает сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс. По его словам, судья по делу Трампа отправлял пожертвования избирательному штабу Байдена, а сейчас использует громкий процесс для обогащения собственной семьи.

Поговорим с сенатором от Огайо, республиканцем Джей Ди Вэнсом, доверенным лицом Трампа. Он бывал в зале суда ранее. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Одно из ваших высказываний: «Все до единого участники этого обвинения, по сути, политтехнологи Демократической партии». Таково ваше видение?



ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США: Да, Билл, к сожалению, это правда. Конечно же, третий человек в минюсте подключается к работе нью-йоркского прокурора, чтобы устроить всё это. Тут у нас финансируемый Соросом прокурор Элвин Брэгг и судья, отправлявший пожертвования Демократической партии, в том числе на президентскую кампанию Байдена.



И, пожалуй, больше всего тревожит тот факт, что дочь (судьи. — ИноТВ) Мерчана собрала для кандидатов-демократов почти 100 миллионов долларов, используя для этого судебный процесс под председательством собственного отца. Почему мы не задаём очень жёсткие вопросы по поводу коррупции — семейного обогащения с использованием процесса, в котором он председательствует?



Я очень надеюсь, что Дональда Трампа оправдают. Но это было бы чудом — из-за того, как предвзят был этот судья с самого начала. Думаю, нам надо серьёзно разобраться, не лежат ли финансовые интересы семьи в основе его предвзятости.



Вы направили письмо генеральному прокурору Соединённых Штатов. Уверена, ему достаётся со всех сторон, потому что в следующий понедельник начинается суд над Хантером Байденом -понятно, что и Белый дом недоволен. Но мне интересно ваше мнение: что должен делать генпрокурор Гарланд в данном конкретном случае? И должен ли он что-то делать?



ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Сомневаюсь, что он станет что-то делать, Дана. Потому что, конечно же, генпрокурор Гарланд показал, что его совершенно не интересует правосудие и что его мотивация носит политический характер.



Но к чему я пытаюсь его побудить, так это к простому запросу о хранении документов, чтобы будущий генпрокурор мог предъявить обвинения, если в данном деле была коррупция. К сожалению, быть предвзятым судьёй, как Мерчан, закон не запрещает. А вот быть предвзятым судьёй на службе денежных интересов своей семьи — противозаконно.



И мне кажется сумасшествием то, что они преследуют Дональда Трампа за нарушение, связанное с бухгалтерским учётом, без какого-либо первичного преступления, а председательствующий судья или как минимум его семья тем временем обогащается с использованием этого конкретного судебного процесса.



Это очень, очень плохо для нашей страны. Отставим в сторону тот факт, что речь идёт о Дональде Трампе — конечно же, я поддерживаю его кандидатуру на президентских выборах. Демократы занимаются тем, что уничтожают 250-летнюю конституционную традицию, чтобы навредить своему политическому оппоненту. Это должно вас всерьёз обеспокоить, будь вы демократ или республиканец. Потому что я хочу жить в стране, где мы можем проводить наши демократические дебаты, нашу политическую борьбу, но в конечном итоге противника не пытаются упечь в тюрьму за победу на выборах!



Дата выхода в эфир 29 мая 2024 года.