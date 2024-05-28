USA Today: запаниковавший Байден пытается купить голоса избирателей — но у него ничего не получится

Джо Байден в панике: пытаясь хоть как-то сократить отставание по рейтингам от Дональда Трампа, он начал делать избирателям щедрые подарки в виде снижения цен на бензин и списания образовательных кредитов, пишет USA Today. По мнению обозревателя газеты, подкупить избирателей у президента не выйдет: они отлично понимают, что подобные взятки придётся в итоге оплачивать им самим.

Несмотря на то, что Джо Байден, судя по большинству опросов, всё сильнее отстаёт от Дональда Трампа по популярности среди избирателей, нынешний президент США продолжает убеждать публику и спонсоров в том, что у него есть хорошие шансы на победу. Между тем, его действия говорят о том, что такой оптимистичный настрой — не более чем притворство, а на деле Байден уже «в панике», пишет USA Today.

Как отмечает обозреватель издания, на прошлой неделе американский лидер анонсировал два шага, которые явно демонстрируют его неуверенность в будущем: он, во-первых, решил разблокировать миллион баррелей бензина из Северо-Западного топливного резерва, чтобы американские граждане аккурат перед выборами смогли подешевле заправить машины, а также объявил об ещё одном раунде списания кредитов на образование.

По мнению автора материала, Байден просто-напросто пытается таким образом купить голоса избирателей, — но оплачивать такие щедрые подарки в итоге придётся им же, ведь в результате их будет ждать усугубление инфляции. Впрочем, судя по свежим социологическим исследованиям, американцы это отлично понимают: по вопросу экономики и, в частности, проблеме роста цен Байден на данный момент уступает Трампу на 14 процентных пунктов. Тем временем, общий рейтинг президента в мае упал до 36%, что стало худшим результатом за последние два года.

Байден сделал ставку на то, что избиратели не станут отдавать голоса за его соперника из-за кризиса, случившегося после выборов 2020 года — однако новая президентская гонка по существу превратилась в референдум о доверии нынешнему президенту, и результаты его работы публику не устраивают, пишет журналист USA Today. Ну а тот факт, что президент вздумал, будто сможет «взятками» заставить людей забыть о четырёх годах провальных решений, просто оскорбителен по отношению к народу, полагает автор.