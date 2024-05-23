Die Zeit: неподъёмная цена за обучение в университетах США на этот раз сыграет на руку Трампу

Байден не сделал ничего для того, чтобы снизить цены за обучение, ограничившись списанием кредитов. Но теперь американцы всё более скептично смотрят на эти списания, так как выиграли от них только те, кто мог себе позволить отучиться. Die Zeit считает, что этим в своей борьбе за президентский пост эффективно воспользуется Трамп, который расширяет раскол между проигравшими и выигравшими от глобализации, обещая вернуть рабочие места для людей без дипломов.

Вандербильтский университет стал первым университетом в США, где стоимость года обучения превысила $100 тыс. Университет входит в 20 лучших американских ВУЗов, в стоимость также включено проживание в общежитии и питание. Но Die Zeit всё же считает, что $400 тыс. за 4 года обучения — это действительно «слишком гордая цена, которую нужно заплатить за получение самого низкого академического звания — степени бакалавра».

При этом дороговизна американского высшего образования — не исключение, а правило. За годовой курс в частном университете придётся заплатить в среднем $55 тыс., в государственном $29 тыс. «Стоимость обучения в колледже выросла почти на 170% в период с 1980 по 2020 год, однако, средний семейный доход за тот же период вырос лишь на 40%». И поскольку высшее образование превратилось в «часть американской мечты, как и собственный дом», то всё больше людей влезают в долги и кредиты для его оплаты.

При этом нельзя сказать, что молодые американцы поступают глупо, стремясь любой ценой получить высшее образование. Статистика показывает, что мужчины с высшим образованием за свою рабочую жизнь зарабатывают на $900 тыс. больше, чем без него. Для женщин разница меньше – $630 тыс. Среди людей с дипломом безработица вдвое ниже, чем среди лиц без него. Окончившие ВУЗ живут на 8 лет дольше и имеют более крепкие семьи. «Кажется, существует две Америки: одна для тех, кто учится в колледже, и другая для тех, кому отказывают в высшем образовании».

Из-за такой разницы в жизни вопрос об образовании становится политическим. «Тот факт, что многие молодые люди больше не могут позволить себе посещать колледж, уже давно имеет политические последствия». И Байден, и Трамп в борьбе за президентский пост пытаются теперь обратиться к этой группе избирателей.

Усилия администрации Байдена по списанию долгов Die Zeit считает неэффективными, так как они не решают первопричину роста цены за образования. Во-первых, на американском рынке возобладала тенденция брать на работу только сотрудников с высшим образованием, «даже если учёба не имеет ничего общего с требованиями работы». Результаты исследования Harvard Business School показывают, что 60% работодателей отклоняют кандидатов без дипломов, даже если у них есть все необходимые компетенции.

Во-вторых, администрация Байдена ничего не сделала с раздутыми расходами на содержание администрации университетов и всё более дорогих кампусов. «Влияние Байдена ограничено, поскольку образование является делом штатов и местных органов власти», а те сокращали финансирование после 2008 года, в результате чего университеты полностью перешли на финансирование за счёт студентов.

Чтобы привлечь студентов именно в это учебное заведение, руководство ВУЗов инвестировало в «зелёные зоны, созданные садовыми архитекторами, меню кафе, разработанное шеф-поварами, или обширные оздоровительные ландшафты». Из-за этого же у американцев возникло впечатление, что «обучение — это выгода для отдельных студентов». Эта же ситуация, по оценке Die Zeit, «объясняет сопротивление списанию государственных студенческих кредитов», инициированное Байденом. Многие американцы без высшего образования считают, что тем самым государственные деньги используются на благо тех, у кого и так уже всё хорошо.

Дональд Трамп же исходит от обратного. Он неоднократно заявлял, что «любит необразованных», и обещает вернуть рабочие места для них, утраченные в результате глобализации и переноса промышленности в развивающиеся страны. По оценке Die Zeit, он намеренно расширяет раскол между Америкой с образованием, которую он выставляет получателем выгод от глобализации, и Америкой без образования, которая оказалась в проигрыше от глобализации.