WT: разительный контраст с реальностью — многие в США не в силах оплатить «американскую мечту»

Осуществление типичной «американской мечты» становится всё более дорогостоящим: сейчас для этого необходимо потратить в сумме около $3,45 млн. А если учесть, что доход среднего американца, вне зависимости от полученного образования, не превышает за всю жизнь $2,3 млн, это говорит о том, что реальная ситуация в стране разительно контрастирует с идеалом, подчёркивает The Washington Times.

Реализация концепции «американской мечты», которая традиционно символизировала достижение финансового успеха и комфортного образа жизни, включая возможность получить образование, создать семью, обзавестись детьми и собственным жильём, становится для жителей США всё менее доступной. Это становится очевидным, если проанализировать статистику по средним доходам и расходам американцев, пишет The Washington Times.



По оценкам экспертов, сейчас для этого необходимо потратить в сумме около $3,45 млн в течение всей жизни. А если учесть, что, по данным Центра образования и рабочей силы Джорджтаунского университета, общий доход среднего американца, вне зависимости от полученного образования, не превышает за всю жизнь $2,3 млн, это свидетельствует о «разительном контрасте» между мечтой и реальностью, подчёркивается в статье.



В рамках исследования, осуществлённого компанией Investopedia, были подсчитаны расходы, которые должна понести гипотетическая американская семья из четырёх человек, стремящаяся к реализации этой мечты. В частности, по данным за 2022 год, свадьба, включая покупку обручальных колец и расходы на торжественную церемонию, обойдётся в среднем в $35,8 тыс.



Чтобы приобрести для семьи дом в США по ипотечной программе, с учётом первоначального взноса в размере 10% и 30-летней фиксированной процентной ставки, понадобится в среднем около $797 тыс. (согласно статистическим данным федеральных финансовых агентств, по состоянию на сентябрь 2023 года), сообщает The Washington Times.



Если затем в семье появляется прибавление, то средние расходы на рождение двух детей в стационарных условиях составляют около $5,7 тыс. — и это при наличии медицинской страховки, поясняется в статье. Причём это лишь самая небольшая часть общих затрат: чтобы воспитать детей, потребуется потратить примерно $576,9 тыс. до того момента, как им исполнится 18 лет. А чтобы отправить их в колледж, вам понадобится платить ещё около $42 тыс. в год.



Кроме того, львиную долю семейных расходов в США занимает оплата медицинских услуг. Согласно данным опроса за 2023 год, совокупные расходы на страховые взносы в течение всей жизни в рамках стандартного семейного плана медицинского страхования могут достигать $934,7 тыс.



Значительную часть составляют и расходы на транспорт: общая стоимость владения автомобилем на протяжении всей жизни составляет в среднем около $271,3 тыс. (если примерно каждые шесть лет покупать подержанный автомобиль).



Содержание домашних питомцев в США также обходится недёшево. Как показало исследование от 2022 года, на уход за собакой и кошкой, каждая из которых способна прожить по 15 лет, американцам придётся потратить в сумме от $35 тыс. до $101 тыс.



Причём одновременно нужно будет ещё откладывать на пенсию! Предполагаемые сбережения, необходимые для поддержания 80% своего предпенсионного дохода и рассчитанные с учётом данных о среднем доходе домохозяйства и показателей ожидаемой продолжительности жизни в США, достигают $716 тыс.



И даже смерть повлечёт за собой немалые расходы для оставшихся членов семьи, заключает The Washington Times. По данным Policygenius за 2023 год, средние расходы на традиционную церемонию прощания и похороны составляют примерно $7,8 тыс.