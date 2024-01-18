NYP: мираж американской мечты — молодёжь нет может заработать собственное на жильё

Чтобы обзавестись собственным жильём, молодым американцам нужно зарабатывать в два раза больше, чем у них получается, пишет New York Post. Однако в нынешних экономических условиях многие из них не смогут вообще себе этого позволить, ограничившись лишь арендой. Таким образом старая «американская мечта» уже умерла, констатирует американское издание.

В 2024 году американцам нужно зарабатывать около $120 тыс. в год, чтобы позволить себе образ жизни представителя среднего класса с возможностью купить дом, сообщает New York Post со ссылкой на интервью Fox News Digital. Всего несколько лет назад для этого было достаточно $60-70 тыс. в год. Однако теперь средняя стоимость дома составляет около $400-420 тыс., поэтому люди должны зарабатывать вдвое больше, утверждает риелтор-тиктокер Фредди Смит.

Согласно статистике, в среднем американцы зарабатывают около $69 тыс. в год и только 18,8% населения получают более $100 тыс. в год. Смит отмечает, что положение относительно среднего класса сегодня во многом определяется общей суммой необходимых выплат: арендой жилья, образовательным кредитом и тратами на детей. Люди, не обременённые долгами, чувствуют себя намного свободнее.

По его словам, из-за высоких цен на аренду жилья, забирающих 30-40% дохода граждан, людям стало тяжелее откладывать средства на покупку дома. «Этот замкнутый круг не позволяет людям войти в средний класс», — говорит риелтор. В результате скачка цен на недвижимость молодёжь часто выбирает оставаться жить с родителями, чтобы сэкономить деньги.

Сложнее приходится семьям с детьми, которым нужно дополнительно тратить $1,2-1,5 тыс. в месяц на детский сад, что приводит к необходимости зарабатывать $100 тыс. в год для поддержания приличного уровня жизни. Некоторые семьи объединились, чтобы жить под одной крышей, разделяя общий бюджет и домашние обязанности, пишет издание. Людям более старшего возраста, которые уже вырастили детей и выплатили кредиты, хватает $70 тыс. в год, чтобы чувствовать себя комфортно.

Смит резюмирует, что миллениалам и поколению Z пришлось столкнуться с трудной ситуацией. Им необходимо научиться справляться с экономическими трудностями, избегая долгов и принимая финансово обоснованные решения. «Старая американская мечта умерла», и возможно, что идея покупки дома устареет для молодых поколений, пишет New York Post.