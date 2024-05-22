Fox Business: Байден разгоняет инфляцию, пытаясь купить победу на выборах

До президентских выборов в США остаётся всего полгода, и Джо Байден отчаянно тратит бюджетные деньги, пытаясь добиться своего переизбрания, передаёт Fox Business. При этом, как отмечает телеведущий, экономист Ларри Кадлоу, проекты Байдена либо крайне непопулярны, как в случае с переходом на электромобили, либо незаконны, как в случае со списанием студенческих долгов.

Джо Байден пытается купить победу на выборах, вкачивая никому не нужные «зелёные» деньги в колеблющиеся штаты. И это тема сегодняшнего монолога. Три байденовских законопроекта на общую сумму 15,4 миллиардов долларов из государственного бюджета, которые пойдут в основном на «зелёную» энергетику. Деньги будут «впрыскивать» в такие штаты, как Аризона, Пенсильвания, Мичиган и так далее. Самые большие траты предусмотрены «Законом о снижении инфляции» — ошибочное название, правильно было бы назвать его просто «Законом об инфляции».

Недавно Kudlow и TIPP опросили более 1400 человек по всей стране, и опрос показал, что 54 процента — против требований Агентства по охране окружающей среды перейти на электромобили к 2032 году. Это требование, по сути, стало бы запретом на машины, работающие на бензине. 54 процента против!



Затем, когда потребителей спросили о праве водить автомобиль, работающий на бензине, подавляющее большинство респондентов высказалось за выбор потребителей. 83 процента! Интересно, что, согласно опросу, 77 процентов демократов, 89 процентов республиканцев и 83 процента независимых хотят иметь возможность решать самостоятельно.



Далее Kudlow и TIPP спросили респондентов, игнорирует ли Байден отсутствие потребительского спроса, проталкивая переход на электромобили. Явное большинство — 60 процентов — ответило, что игнорирует.



Затем на вопрос о раздаче бюджетных денег ради победы на выборах 66 процентов ответили, что тема климата часто используется как предлог для создания выгодных условий для некоторых индустрий, лоббистов и заинтересованных групп. Да.



Респондентов также спросили: «Насколько вас беспокоит то, что экологические требования к производству электромобилей, аккумуляторов и зарядных устройств могут привести к подорожанию продукции, что, в свою очередь, может способствовать инфляции?» Ответ: 74 процентов беспокоятся, что экологические требования приведут к росту инфляции.



Это возвращает нас к тезису о том, что Джо Байден раздаёт деньги, чтобы купить победу на выборах. Он заимствует идею Франклина Рузвельта, чья политическая стратегия в 1930 годы была такова: «Трать и трать, облагай и облагай налогами, избирай и избирай». Но это было давно. И, кстати, способствовало разрушению экономики.



Но сегодня Джо Байден пытается потратить поразительную сумму — 1,6 триллиона долларов, которые конгресс обязался выплатить, но ещё не выплатил. Та ещё задача, ведь до выборов остаётся всего полгода! Но Байдены всё равно попытаются. В том числе попытаются провести масштабное списание студенческих долгов — здесь общая сумма может превысить 500 миллиардов. Эту меру Верховный суд уже признал незаконной.



Джо Байден — величайший транжира всех времён! Инфляция, которую он породил, самая высокая более чем за 40 лет. А это, в свою очередь, привело к тому, что при байденовской экономике рабочим не на что жить. Такой показатель, как реальный доход после уплаты налогов — иначе говоря, плата, выдаваемая на руки, — при Джо Байдене хуже, чем когда-либо со времён Второй мировой войны.



Итак, попытки Джо Байдена навязать электромобили — всё равно что попытки воткнуть квадратный колышек в круглое отверстие. Людей беспокоит дороговизна жизни — электроэнергии, продовольствия, жилья, потребительских товаров. Для Байдена стратегия «трать и трать» будет означать «проигрывай и проигрывай» в ноябре. Вот и весь монолог.



Дата выхода в эфир 20 мая 2024 года.