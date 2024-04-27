Американская писательница: экономика станет последним ударом для Байдена — американцы на него очень злы

Американцы в гневе от внутренней политики Джо Байдена. Цены на продукты растут, как и процентные ставки по кредитам. Жители, как никогда раньше, залезли в долги, при этом нелегальный мигрант скорее получит денег, чем американский ветеран, рассказала в эфире Fox News известная американская телеведущая и писательница Жанин Пирро. По её словам, экономика станет последним ударом по Джо Байдену накануне выборов.

ЖАНИН ПИРРО, американская телеведущая, писательница и бывшая судья: Я считаю, последним ударом по Джо Байдену станет экономика. В США насчитывается 17 миллионов домохозяйств, которые с трудом могут позволить себе еду. А когда люди не могут позволить себе еду, они начинают по-настоящему злиться. Частично причина, по которой...

ВЕДУЩИЙ: Злиться?

ЖАНИН ПИРРО: Злиться. И отчасти причина, по которой они не могут позволить себе еду, заключается в том, что Джо Байден вложил столько денег в экономику. Он должен перестать расходовать средства, перестать раздавать их направо и налево. Но ему всё равно. Он думает, что покупает всех, покупает голоса. Он постоянно твердит, что инфляция выросла всего на 3-4 процента, когда правда в том, что из-за самого Джо Байдена при оценке инфляции не учитываются продукты питания и бензин. В настоящее время стоимость продовольственных товаров подскочила на 30 процентов, плата за жильё тоже выросла, как и процентные ставки. Растёт количество бездомных.





Кроме того, впервые в американской истории максимально исчерпываются лимиты по кредитным картам. Показатель просто рекордно высокий. Люди снимают средства со своих пенсионных счетов. Нелегалы получают деньги, а ветераны — нет. Мы оплачиваем пенсии работникам в Великобритании, то есть на Украине. Джо позаботился о том, что, пока 17 миллионов американцев голодают, 10-11 миллионов нелегальных мигрантов получают своё пропитание. Народ будет в ярости. И не столько из-за Ким (Кардашьян. — ИноТВ) или Тейлор (Свифт. — ИноТВ), которая, возможно, поддерживает Байдена... Кто знает, что там происходит. Но факт в том, что он проиграет.

Дата публикации 25 апреля 2024 года.