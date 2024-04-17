«Это просто боль!»: американцы пожаловались Fox News на цены в магазинах и на заправках

Белый дом заявляет, что преодолел инфляцию. Телеканал Fox News решил расспросить простых американцев на автозаправке, что они думают о ценах на топливо и продукты. Автомобилисты пожаловались, что им трудно сводить концы с концами, а власти только «пудрят мозги» народу.

Александрия, штат Вирджиния.



Цены на бензин на 50 процентов дороже, чем в январе 2021 года. Как это сказалось на ваших финансах?



АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: Финансы просто отпад! (Усмехается.) Нет никаких накоплений. Чтобы все удержались на плаву, цены на бензин должны снизиться.

ДЕВУШКА: Разумеется, никому не хочется платить так много, но нам без него (топлива. — ИноТВ) никак.

МУЖЧИНА В КЕПКЕ: Траты, конечно же, возросли. Да, эффективность расхода топлива у автомобилей, пожалуй, растёт, но у нас при этом всё равно уходит много денег.

МУЖЧИНА В ОЧКАХ: У нас в семье две машины. Я езжу на Tesla, так что с ней я эффекта не ощутил. А вот моя жена ездит на большом новеньком Suburban, купленном нами в этом году на замену пикапу. И я просто в шоке, сколько стоит заправить полный бак! Просто я по ряду причин решил, что нам нужно обзавестись машиной на бензине, а не содержать два электрокара. Но заправка такой здоровой машины — это просто боль!



МУЖЧИНА В ФУТБОЛКЕ: Это болезненно. Я, скажем так, разнорабочий, то есть трудоустроен как бы наполовину, если понимаете, о чём я. Так что придётся мне больше трудиться.

ПОЖИЛОЙ АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Цены на бензин у нас просто абсурдные. Я с 16 лет за рулём, а в следующем месяце мне исполнится 62. Абсурдные цены… То, чем ты заправил машину сегодня, за два дня уже израсходуется. Нужно что-то делать.

МУЖЧИНА В КЕПКЕ: Постепенно дорожает то и это, а продукты и бензин по-прежнему обходятся дороже всего.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: Зарплаты не растут, остаются на том же уровне. В итоге для оплаты всех счетов требуется не одна, а две-три получки.

В марте Белый дом заявил: «Стоимость ежедневных покупок, от галлона бензина до галлона молока, снизилась». Вы с этим согласны?

ДЕВУШКА: С уверенностью могу сказать, что дороговизна продуктов ещё абсурднее, чем дороговизна топлива.

МУЖЧИНА В ПОЛО: При каждом походе в магазин вижу, что практически все товары стали на 10, 15, 20 центов дороже. И всё это в совокупности даёт о себе знать.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: У некоторых продавцов цены всё ещё запредельные. Не было никакого снижения. Нам просто пудрят мозги, чтобы люди верили, а они тем временем постепенно всё повышали…

МУЖЧИНА В ОЧКАХ: Просто я сочувствую всем, кто едва сводит концы с концами. Мне-то удаётся, но со скрипом. Ума не приложу, как какая-нибудь молодая семья из четырёх человек справляется с подорожанием не только этого (топлива. — ИноТВ), но и всего остального. Решения, которые принимаются в этой стране — да и не только в этой, но и в мире в целом, — причиняют столько страданий.

МУЖЧИНА В ПОЛО: Теперь, когда я приезжаю на заправку, мне приходится чаще задумываться, сколько брать топлива: полный бак или половину… Ведь эти же деньги могли бы пойти на продукты и другие вещи, необходимые в повседневной жизни. Безусловно, это чувствуется, особенно если тебе приходится заправляться где-то пару раз в неделю или каждые пару недель. Думаю, ему (предположительно Байдену. — ИноТВ) следует дать волю американской энергетике, открыть трубопроводы и вернуться к политике, которая работала.

ПОЖИЛОЙ АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Я считаю, президент Байден… Трудно сказать, с ума можно сойти с этой политикой и всем, что с ней связано. Я провёл в Вашингтоне всю свою жизнь — лет 60. Всех, кто проходит в Белый дом, стоило бы призвать к ответу. Но обделёнными оказываемся мы, народ. Раньше было так: богатые богатеют, бедные беднеют. Сейчас же бедным не остаётся вообще ничего. Бедных просто вычеркнули как класс. И это вредит нашей экономике. Взгляните на нынешнюю обстановку: людей, живущих в приютах, на улицах, стало больше, — потому что жильё им не по карману. В столице начинается очередной сезон борьбы за власть, и я молюсь, чтобы ситуация как-то переломилась.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ В КЕПКЕ: Нужно прилагать больше усилий. Оживления и подъёма экономики без этого не будет. Рост инфляции и повышение налогов экономику не выправят. Нужно прийти к тому, чтобы люди могли копить сбережения, чтобы у них оставалось больше свободных денег — и тогда им будет легче их тратить: можно будет не беспокоиться о неоплате счетов, отказе от расходов на детей, продукты и всевозможные товары первой необходимости.



Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.