WSJ: «Байден был катастрофой» — Хейли заявила о намерении голосовать за Трампа

Трамп не был идеальным в вопросах политики, но Байден был катастрофой — об этом, как сообщает The Wall Street Journal, заявила экс-кандидат в президенты США Никки Хейли перед тем, как объявить о своём намерении голосовать за Трампа. Тем не менее в статье отмечается, что она при этом не стала призывать своим сторонников последовать её примеру.

Бывший кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли в своём первом публичном выступлении после того, как в марте этого года она выбыла из президентской гонки, заявила, что в ноябре планирует голосовать за Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.



Однако, как отмечает издание, экс-губернатор Южной Каролины, которая также в своё время занимала должность постпреда США при ООН, не стала призвать своих сторонников поддержать Трампа.



«Как избиратель, я отдаю приоритет президенту, который будет прикрывать спины наших союзников и привлекать к ответственности наших врагов, который будет охранять границы — без каких-либо отговорок, — заявила Хейли, выступая в Вашингтоне. — Президенту, который будет поддерживать капитализм и свободу. Президенту, который понимает, что нам нужно меньше, а не больше долгов».



Отвечая на вопрос о том, кто из двух предполагаемых кандидатов лучше справится с работой в Белом доме, Хейли заявила, что Трамп не был идеальным в вопросах политики.



«Но Байден был катастрофой, поэтому я буду голосовать за Трампа», — подчеркнула она.