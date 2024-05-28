Politico: низкие шансы Байдена на переизбрание пугают демократов

Среди высокопоставленных представителей Демократической партии растут панические настроения. Они опасаются, что, несмотря на все их старания, Джо Байдену не удастся одержать победу над Дональдом Трампом на грядущих президентских выборах, пишет Politico.

В высших эшелонах Демократической партии поселилось «всепроникающее чувство страха» по поводу шансов Джо Байдена остаться на второй срок. Эти настроения коснулись даже тех деятелей и политтехнологов, которые ранее выражали уверенность в том, что действующий президент США победит в предстоящей битве с Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

На протяжении всего года демократы находились в безрадостном и изнурительном ожидании выборов. Но теперь, почти за пять месяцев до голосования, беспокойство переросло в ощутимый трепет. При этом разрыв между тем, что демократы говорят публично, и тем, чем они делятся приватно с друзьями, только увеличивается, отмечает издание.

«Не хочется быть тем человеком, который под запись говорит, что мы обречены или что кампания плохая или что Байден совершает ошибки. Никто не хочет быть таким парнем», — рассказал Politico на условиях анонимности один из функционеров Демпартии. Но, по его словам, неизменно плохие для главы Белого дома результаты опросов и высокая ставка на выборы «вызывают панику».

В то же время, несмотря ни на что, Трамп продолжает опережать Байдена в большинстве колеблющихся штатов и собирать больше средств на свою кампанию. Более того, ситуация для демократов может только ухудшиться с началом судебного процесса в отношении сына президента в Делавэре, предполагает издание.