Сенатор Вэнс: американцы сыты по горло провалами Байдена

Провластные СМИ в США пытаются отвлечь внимание публики от провалов действующей администрации. Но все их старания безуспешны, потому что рядовые американцы видят на собственном опыте, как неудачи Джо Байдена в политике и экономике портит им жизнь, заявил в интервью Fox News сенатора от Огайо Джей Ди Вэнс.

К нам присоединяется сенатор Джей Ди Вэнс. Сенатор, у нас «обывательские» выборы?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор от Огайо: Я думаю, что так оно и есть, Джесси. И вы видите это во многих аспектах. Люди устали от того, что правительство используется в качестве оружия. Разумеется, их тошнит от высоких цен. Они сыты по горло ситуацией на границе, тем, что фентанил поступает в страну через открытую нараспашку южную границу.

То есть в каждой из этого множества проблем вы видите просто обычных людей, которые считают, что у них должны быть возможность отправлять детей в школу, где им не будут промывать мозги. Они хотят жить в стране, где есть общественная безопасность. Они хотят иметь возможность ходить в продуктовый магазин без риска обанкротиться.

Именно эти вопросы господствуют на текущих выборах. И поэтому, Джесси, забавно наблюдать, как все эти люди (сторонники действующей администрации в американских СМИ — ИноТВ) паникуют из-за того, что не могут придумать, как отвлечь общество от того факта, что Джо Байден потерпел фиаско.

Во всех ваших отрывках вы показали истерику ведущих MSNBC и Politico. Всё потому, что они хотят говорить о юридических проблемах Трампа, которые, конечно же, являются порождением коррумпированного Минюста. Они хотят говорить о чём угодно, только не о провалах Байдена, и о том, что когда Дональд Трамп был президентом, ему сопутствовал успех.

Дата публикации 23 мая 2024 года.