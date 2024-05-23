New York Post: США следует поучиться у Европы борьбе с «вторжением мигрантов»

Вопреки давлению Брюсселя, европейские страны пытаются сдержать потоки нелегальной миграции. Их опыт должен вдохновить американцев, которые сталкиваются с аналогичным кризисом из-за бездействия администрации Байдена, пишет в статье для New York Post бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккой.

Европейцы борются за спасение своего континента и уровня жизни от воздействия массовой миграции. Американцам нужно вдохновиться и взять на вооружение их опыт, считает обозреватель New York Post и бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккой.

По её словам, миграция является горячей темой на предстоящих в июне парламентских выборах в Евросоюзе. Руководство блока настаивает на том, что каждый член организации обязан принимать переселенцев или платить другим за их содержание.

Но многих европейских политиков-популистов, в том числе в Нидерландах, Венгрии, Польше и Чехии, это не устраивает. Например, Варшава заявляет, что не станет впускать мигрантов и не позволит ЕС навязывать ей квоты на их приём.

В адрес «коррумпированной элиты» Брюсселя раздаются критика и обвинения в том, что она способствует «вторжению» мигрантов за счёт коренного населения. Точно так же, как администрация Байдена, которая заставляет платить за нелегалов жителей Нью-Йорка и Чикаго, отмечает Маккой.

Несмотря на широкое народное недовольство, власти США лицемерно изображают кризис на южной границе как неизбежный. Они кормят публику слезливыми историями, хотя большинство мигрантов приезжают в страну ради экономической выгоды, считает автор статьи.

«Левые настаивают, что миграция — это гуманитарный кризис. Неправильно. Это беззаконное вторжение. Европейцы сопротивляются. Американцам следует сопротивляться тоже», — подчёркивает Маккой.