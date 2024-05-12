Politico: Туск пообещал защитить восточную границу Польши от нелегалов
Глава правительства Польши Дональд Туск на фоне роста числа попыток нелегального пересечения границы страны заявил, что Варшава укрепит пограничную инфраструктуру на восточных рубежах, дабы сдержать приток мигрантов из Белоруссии, сообщает Politico.
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