Politico: Туск пообещал защитить восточную границу Польши от нелегалов

Глава правительства Польши Дональд Туск на фоне роста числа попыток нелегального пересечения границы страны заявил, что Варшава укрепит пограничную инфраструктуру на восточных рубежах, дабы сдержать приток мигрантов из Белоруссии, сообщает Politico.

По данным газеты, Туск, выступая перед военнослужащими в приграничной деревне Каракуле, расценил нелегальную миграцию через Белоруссию как проявление «гибридной войны» против Польши, за которой в том числе стоит белорусский лидер Александр Лукашенко. «В плане обеспечения безопасности Польши никаких ограничений в средствах не будет», — пообещал он.

Как напоминает Politico, в 2021 году Польша уже обвиняла Минск в том, что он намеренно пропустил тысячи нелегальных мигрантов через границу с ЕС, однако белорусские власти подобные обвинения отвергали.

Вместе с тем, по словам польского премьера, инфраструктура будет укрепляться «на всём протяжении восточной границы» — а это значит, что проект может также затронуть российско-польские и украинско-польские участки. Какие конкретно шаги будет предпринимать польское правительство, Туск, впрочем, разъяснять пока не стал.