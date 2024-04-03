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Economist: ссора поляков с украинцами — хорошая новость для Путина

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Протесты польских фермеров и водителей фур привели к серьёзным финансовым потерям Киева и рассорили две страны, которые в начале украинского конфликта, как пишет The Economist, «объединились как кровные братья против общего врага». Однако теперь многие поляки рассматривают Украину как коррумпированного и даже опасного конкурента, при этом многие украинцы считают поляков препятствием на пути к своему выживанию.
Economist: ссора поляков с украинцами — хорошая новость для Путина
AP

Поляки и украинцы в ссоре, и это хорошая новость для Путина, пишет The Economist.

Разногласия между двумя странами возникли в вопросах грузоперевозок и экспорта сельхозпродукции. В частности, польские фермеры и водители фур начали блокировать пограничные переходы, опасаясь конкуренции со стороны украинцев. В результате из-за протестов на польско-украинской границе Киев потерял сотни миллионов долларов.  

И даже если решение для этого спора будет найдено, то эти протесты уже нанесли большой ущерб двусторонним отношениям, говорится в статье.

В начале украинского конфликта Варшава и Киев «объединились как кровные братья против общего врага». Поляки принимали беженцев и перебрасывали через границу истребители МиГ, маскируя их под запчасти.

Сейчас же многие поляки рассматривают Украину как коррумпированного и даже опасного конкурента. При этом многие украинцы считают поляков препятствием на пути к своему выживанию.

«Царят замешательство и недоверие», — отмечает The Economist.

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источник
Economist Великобритания Европа
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