Economist: ссора поляков с украинцами — хорошая новость для Путина

Протесты польских фермеров и водителей фур привели к серьёзным финансовым потерям Киева и рассорили две страны, которые в начале украинского конфликта, как пишет The Economist, «объединились как кровные братья против общего врага». Однако теперь многие поляки рассматривают Украину как коррумпированного и даже опасного конкурента, при этом многие украинцы считают поляков препятствием на пути к своему выживанию.

Поляки и украинцы в ссоре, и это хорошая новость для Путина, пишет The Economist.



Разногласия между двумя странами возникли в вопросах грузоперевозок и экспорта сельхозпродукции. В частности, польские фермеры и водители фур начали блокировать пограничные переходы, опасаясь конкуренции со стороны украинцев. В результате из-за протестов на польско-украинской границе Киев потерял сотни миллионов долларов.



И даже если решение для этого спора будет найдено, то эти протесты уже нанесли большой ущерб двусторонним отношениям, говорится в статье.



В начале украинского конфликта Варшава и Киев «объединились как кровные братья против общего врага». Поляки принимали беженцев и перебрасывали через границу истребители МиГ, маскируя их под запчасти.



Сейчас же многие поляки рассматривают Украину как коррумпированного и даже опасного конкурента. При этом многие украинцы считают поляков препятствием на пути к своему выживанию.



«Царят замешательство и недоверие», — отмечает The Economist.