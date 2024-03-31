Le Parisien: Польша обвиняет Россию в усилении напряжённости

Варшава считает, что в ухудшении отношений между ней и Россией виновата Москва, пишет Le Parisien. В частности, она обвиняет Россию то в нарушении её воздушного пространства, то в создании разведывательной сети.

У России и Польши уже давно непростые отношения, но с прошлых выходных напряжённость между ними значительно усилилась. И как пишет Le Parisien, причиной тому, по версии Варшавы, стала враждебная политика Кремля. «Основной источник напряжённости — Россия. Россия несёт полную ответственность за вторжение на Украину. Польша выступает в этой войне как соседняя страна», — подчёркивает французский политолог Дорота Даковска.

В частности, в прошлое воскресенье министр обороны Польши осудил нарушение польской границы российской ракетой. Польша вызвала российского посла, но тот настаивает, что у Польши нет доказательств, что это была именно российская ракета. В свою очередь, министр иностранных дел Польши назвал позицию российского дипломата «абсолютно неприемлемой». Некоторые депутаты и вовсе призвали выдворить его из страны.

В то же время Польша решила привести в боевую готовность свою систему противовоздушной обороны. «У Варшавы есть средства, чтобы защитить себя, она много вложила в свой оборонный бюджет», — отмечает Дорота Даковска. И во вторник заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что НАТО может сбивать российские ракеты, которые приближаются к границам стран альянса.

Ещё сильнее обострились отношения после того, как Польша заявила, что обнаружила российскую разведывательную сеть на своей земле. Её подозревают в «достижении внешнеполитических целей Кремля, в частности в ослаблении позиций Польши на международной арене, дискредитации Украины и имиджа институтов Евросоюза».

И эксперты отмечают, что напряжённость может ещё больше усилиться. По их словам, всё зависит от России: «Путин непредсказуем, способен на множество нарушений международного права. Не следует ожидать, что он будет действовать как рациональный игрок», — приводит издание слова политологов.