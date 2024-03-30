WT: самолёты над Балтикой столкнулись с помехами сигнала, в которых обвинили Россию

В Европе самолёты гражданской авиации столкнулись с мощными помехами сигнала в районе Балтийского моря. Эксперты предполагают, что источником помех мог стать Калининград, где находится российская база. В таком случае это говорит о том, что у России есть преимущество в электронной войне, пишет The Washington Times.

Более 1600 самолётов за неделю зафиксировали помехи сигнала. По большей части пострадали гражданские лайнеры, выполняющие полёты в воздушном пространстве Балтийского моря: над Польшей, но также над Германией, Данией, Швецией, Латвией и Литвой. Как сообщает The Washington Times, в Европе это вызывает опасения по поводу возможного вмешательства России.

Эксперты предполагают, что источником помех может быть Калининград: дислоцированные там российские войска обладают оборудованием, способным вывести из строя глобальные навигационные спутниковые системы, такие как GPS, которые крайне важны для авиационного сообщения.

При этом они также отмечают очевидный технологический прогресс, который показывают эти помехи, если их источником на самом деле стала Россия. Так, британский специалист по безопасности Мелани Гарсон подчеркнула, что у России, похоже, появилось преимущество в электронной войне: «У них была возможность использовать его более конкретно, и существует реальная обеспокоенность тем, что НАТО в настоящее время не соответствует этим возможностям».