WT: самолёты над Балтикой столкнулись с помехами сигнала, в которых обвинили Россию
Более 1600 самолётов за неделю зафиксировали помехи сигнала. По большей части пострадали гражданские лайнеры, выполняющие полёты в воздушном пространстве Балтийского моря: над Польшей, но также над Германией, Данией, Швецией, Латвией и Литвой. Как сообщает The Washington Times, в Европе это вызывает опасения по поводу возможного вмешательства России.
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