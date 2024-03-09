Microsoft не справляется с российскими хакерами — и это проблема для нацбезопасности США

13:09
Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
13:02
Меркурис: Зеленский своим визитом раскрыл координаты секретной базы в Одессе
Владимир Зеленский визитом в Одессу раскрыл месторасположение секретной базы, где готовились специалисты по управлению морскими беспилотниками.
12:58
Песков считает неполноценными соревнования по фигурному катанию без россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о соревнованиях по фигурному катанию без россиян.
12:57
МИД: Британия готова помочь ФРГ при решении проблем с поставкой Taurus Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания выражает свою готовность помочь Германии при решении проблем, связанных с поставками крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.
12:47
Минздрав: число жертв операции Израиля в секторе Газа превысило 30,9 тысячи
Более 30,9 тыс. человек погибли с начала военной операции израильских сил в секторе Газа.
12:46
ЕК проверит польские консульства в КНР и на Филиппинах из-за визового скандала
Европейская комиссия намерена провести проверку в польских консульствах в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) после визового скандала.
12:44
Рублёв: у Маррея было много шансов, и мне повезло, что я выиграл
Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над британцем Энди Марреем на турнире ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
12:36
ECDC: в Европе наблюдается рост венерических заболеваний
В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путём, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
12:29
Одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице
Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов сообщил, что одна из пострадавших в завале на Спартакиаде лыжниц остаётся в больнице.
12:29
Казахстан подтвердил гражданство двух нейтрализованных в России террористов
Власти Казахстана подтвердили гражданство республики у двух нейтрализованных российскими силовыми структурами террористов при попытке организации теракта в России.
12:19
Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки
Украина может потерять ещё больше территорий на фоне продвижения Вооружённых сил России после освобождения Авдеевки, пишет издание Business Insider.
12:16
WADA объяснило, что Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что российская фигуристка Камила Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на турниры.
12:13
В Пулкове спецгрузовик повредил крыло самолёта
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где спецгрузовик повредил крыло самолёта.
12:04
Гладков: ВСУ атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали хутор Мухин с помощью беспилотника, сбросив на жилой сектор взрывное устройство.
11:58
Лиллард вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству трёхочковых
Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард продолжает ставить личные рекорды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
11:54
Обломки сбитого БПЛА ВСУ не повредили несущие конструкции поликлиники в Курске
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника, которые упали на крышу поликлиники в Курске, не повредили несущие конструкции здания.
11:48
В Польше фермеры заявили о намерении продолжать протесты
Польские фермеры намерены продолжать протесты вне зависимости от результатов встречи с премьер-министром Дональдом Туском.
11:47
«Зеркало недели»: Залужный до назначения послом был признан непригодным к службе
Военно-врачебная комиссия признала бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного непригодным к военной службе до назначения украинским послом в Великобритании.
11:44
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.
11:41
Макрон подписал закон, закрепляющий в Конституции право женщин на аборт
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности.
11:40
Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов
Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили, что не примут участия в соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
11:38
Глава МИД Армении: власти страны активно обсуждают идею вступления в ЕС
Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что в настоящий момент власти Армении активно обсуждают идею вступления страны в Европейский союз.
11:33
В Запорожье полиция нашла похищенную в Чехии в 2009 году машину
Полиция Запорожья обнаружила автомобиль марки Audi, похищенный в Чехии в 2009 году.
11:31
Беднар — о Ничушкине: очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о возвращении Валерия Ничушкина на лёд после прохождения программы помощи.
11:28
Гладков: ВСУ сбросили боеприпас на частное жилое домовладение в селе Безымено
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на частное жилое домовладение в селе Безымено.
11:23
Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории француз Фрэнсис Нганну после поражения от экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.
11:21
Гладков: пострадавший при атаке БПЛА находится в реанимации
Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации.
11:12
Постпред Крыма Мурадов назвал вступление Швеции в НАТО исторической ошибкой
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу является большой ошибкой в истории страны.
11:09
Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172
Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что российский боец Биберт Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
11:04
Сербский футболист Зделар назвал братским матч со сборной России
Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар признался, что с воодушевлением воспринял новость о проведении товарищеского матча со сборной России по футболу.
11:03
Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.
10:55
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
10:55
Spiegel: Германия присоединится к морскому гуманитарному коридору для Газы
Германия примет участие в поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через морской коридор.
10:50
Синоптик Вильфанд предупредил о сильном понижении температуры на Волге
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.
10:47
Йеменские хуситы заявили об ударе по судну США в Аденском заливе
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.
10:46
Джошуа после победы над Нганну хочет получить титульный бой
Олимпийский чемпион по боксу Энтони Джошуа дал понять, что готов к титульному поединку.
10:46
Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО
Бывший советник экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал ему посеять хаос в «более враждебной» США организации — ООН, — а не в Североатлантическом альянсе.
10:33
Синоптик Вильфанд: в горах Краснодарского края и Северного Кавказа лавиноопасность
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о повышенной лавиноопасности в некоторых регионах России.
10:32
Биатлонист Логинов стал вторым на Сахалинском лыжном марафоне
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов завоевал серебряную медаль Сахалинского лыжного марафона.
10:31
«Политика»: Германия готовится к вооружённому конфликту
Германия активно готовится к полномасштабному вооружённому конфликту, пишет сербское издание «Политика».
10:21
Инфраструктура Таганрога не получила повреждений после атаки БПЛА
Городская инфраструктура в Таганроге Ростовской области не получила повреждений после ночной атаки украинских БПЛА.
10:17
Россиянка Павлюченкова сыграет с украинкой Костюк в третьем круге турнира в США
Украинка Марта Костюк нанесла поражение Маи Хонтаме из Японии во втором круге представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
10:14
Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу
Бывший начальник пограничного патруля Соединённых Штатов, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло заявил, что выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе с посланием является большой ложью.
10:07
Отопление подали в пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре
Отопление от мобильных котельных установок подали в пять многоквартирных домов в Шагонаре в Республике Тыва после аварии на ТЭЦ.
10:07
«Торонто» обменял 21-летнего Овчинникова в «Миннесоту»
Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Дмитрий Овчинников продолжит карьеру в «Миннесота Уайлд».
09:58
Сэм Альтман вернётся в совет директоров компании OpenAI
Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, вернётся в состав совета директоров компании.
09:57
Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не сможет защитить титул победительницы представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
09:50
Власти Волгоградской области: в результате атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал
В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области никто не пострадал.
09:45
Мишустин отметил вклад Росздравнадзора в предоставлении гражданам медпомощи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с 20-летием образования ведомства.
09:43
«Лейкерс» обыграл «Милуоки» в НБА, Расселл набрал 44 очка
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).