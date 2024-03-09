Microsoft не справляется с российскими хакерами — и это проблема для нацбезопасности США

Компания Microsoft призналась в том, что она не смогла сдержать российских хакеров из службы внешней разведки, и лишь спустя два месяца узнала о взломе своих систем, сообщает The Associated Press. По мнению экспертов, это имеет огромные последствия для национальной безопасности США, потому что Россия сможет по цепочке проводить кибератаки и против клиентов Microsoft.

Компания Microsoft всё ещё пытается противодействовать «элитным российским правительственным хакерам», которые в ноябре взломали электронные почтовые ящики её топ-менеджеров, пишет The Associated Press.

Как утверждают в Microsoft, хакеры из российской службы внешней разведки СВР использовали данные, полученные в результате вторжения в системы, о котором компания узнала в середине января, для взлома некоторых хранилищ исходного кода и внутренних систем.

Теперь Microsoft подал заявление в регулирующие органы. Компания заявила, что хакеры похитили секретные данные из электронной переписки с клиентами, такие как пароли, сертификаты и ключи аутентификации.

Признание Microsoft в том, что взлом хакеров СВР не удалось сдержать, раскрывает опасности, связанные с тем, что правительство и бизнес сильно полагаются на монокультуру программного обеспечения компании из Редмонда — и тот факт, что многие её клиенты связаны через её глобальную облачную сеть.

«Это имеет огромные последствия для национальной безопасности, — считает эксперт по кибербезопасности из компании Contrast Security Том Келлерманн. — Русские теперь могут использовать атаки на цепочки поставок против клиентов Microsoft».