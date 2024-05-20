Reuters: Финляндия представит план по сдерживанию мигрантов на границе с Россией

На следующей неделе парламент Финляндии рассмотрит закон, который позволит отсылать мигрантов в Россию прямо с границы без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища, сообщает Reuters. Как отмечает новостное агентство, в законопроекте признаётся, что его положения будут нарушением международных обязательств Финляндии в области прав человека, но утверждается, что применение закона будет временным и ограниченным.

Финляндия предложит закон об ограничении приёма заявлений на получение убежища на восточной границе, чтобы блокировать въезд просителей убежища из России. Это, как сообщает Reuters, будет означать временное нарушение Хельсинки своих международных обязательств.

Как напоминает новостное агентство, в прошлом году Финляндия закрыла свою границу с Россией, чтобы, утверждают финские власти, остановить растущее число мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, которых Москва якобы использовала против Хельсинки и Брюсселя.

По данным пограничной службы, в этом году, с тех пор как Финляндия закрыла пункты пропуска, менее 40 мигрантов пересекли границу из России, тогда как в прошлом году их прибыло около 1300. Однако власти отмечают, что законодательство по-прежнему необходимо, так как мигранты могут снова начать прибывать с наступлением лета.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что предложение поступит в парламент на следующей неделе, где будет передано на рассмотрение конституционному комитету. Для его принятия в парламенте потребуется пять шестых голосов. В законопроекте, предложенном правой правящей коалицией, признаётся, что возвращение мигрантов обратно в Россию без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища будет нарушением международных обязательств Финляндии в области прав человека, но говорится, что его применение будет временным и ограниченным. В частности, его положения не будут распространяться на детей и людей с ограниченными возможностями.