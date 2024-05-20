Reuters: Финляндия представит план по сдерживанию мигрантов на границе с Россией

Популярное
-
NYT: ВСУ деградируют из-за старых проблем New York Times
-
Fox: выглядит так, словно Белый дом старается отстранить от выборов как Трампа, так и Байдена Fox News
-
WION: США утроят производство неядерных авиабомб для поражения подземных объектов WION
-
NYT: НАТО приближается к отправке войск на Украину для обучения бойцов ВСУ New York Times
-
Встреча «лучших друзей» бросает вызов западному миропорядку — мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай ИноТВ
-
Reuters: Россия расширит присутствие на мировом рынке молочной продукции Reuters
-
Экс-разведчик Шаффер: Украина может проиграть в течение трёх месяцев Judging Freedom
-
Катастрофический момент для Киева: CNN о продвижении российских войск на харьковском направлении CNN
INFOX.SG
-
Песков: вертолёты и 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции в Иране
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вертолёты и спасатели из России по поручению главы государства Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси.
-
Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолётом Раиси
Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолётом президента Ирана Ибрагима Раиси.
-
В МИД КНДР заявили, что вынуждены принять меры после ядерного испытания США
Проведённое США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведёт к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян вынужден принять необходимые меры в связи с этим.
-
МЧС России направит спасателей в Тебриз для участия в поисках вертолёта Раиси
МЧС России направит спасателей в Тебриз для участия в поисках вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
-
Турецкий БПЛА вошёл в воздушное пространство Ирана для поисков вертолёта Раиси
Направленный Турцией для участия в поисках потерпевшего крушение вертолёта с президентом Ирана Ибрагимом Раиси беспилотник Akıncı вошёл в воздушное пространство страны.
-
KFVS12: стрельба произошла на выпускном в средней школе в Миссури
Стрельба произошла на выпускном в средней школе в Кейп-Джирардо, штат Миссури.
-
Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана
Президент Сербии Александр Вучич призвал расследовать происшествие с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и выразил надежду на сохранение стабильности в стране.
-
Sputnik: Азербайджан может направить в Иран 40 спасателей
В МЧС Азербайджана сообщили, что могут в любое время направить в Иран 40 спасателей для поисков вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси.
-
FT: учёные допустили всплеск заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLiRT
На Западе распространяются штаммы коронавируса группы FLiRT, которые могут привести к росту заболеваемости этим летом.
-
Россия отправит в Иран на поиски Раиси два самолёта, вертолёт и 50 спасателей
По поручению президента России Владимира Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей для помощи в поисках вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси.
-
Левитин: Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси
Президент России Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолётом иранского президента Ибрагима Раиси.
-
Press TV: зона поиска вертолёта Раиси сократилась до 2 км
Радиус зоны операции по поиску вертолёта иранского лидера Ибрагима Раиси сократился до 2 км.
-
В России предложили ввести меры поддержки для садоводов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения ряда мер поддержки для российских садоводов. Копия обращения на имя министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут есть в распоряжении RT.
-
«Гавр» Кузяева проиграл «Марселю» в чемпионате Франции
«Гавр» проиграл «Марселю» в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
-
«Монако» без Головина разгромил «Нант» и занял второе место в Лиге 1
«Монако» победил «Нант» в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
-
На Украине пограничники пугают медведями желающих нелегально покинуть страну
Граждан Украины, которые пытаются нелегально пересечь границу страны в сторону Румынии, на пути через горы могут подстерегать медведи.
-
«Зеркало недели»: в Харькове произошли взрывы
В Харькове на северо-востоке Украины прозвучали взрывы.
-
Press TV: КСИР опроверг данные о выходе на связь находившихся в вертолёте Раиси
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг информацию о выходе на связь находившихся в вертолёте иранского лидера Ибрагима Раиси после жёсткой посадки.
-
Карпин заявил, что продолжит работу в «Ростове» в следующем сезоне
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что останется в клубе в следующем сезоне.
-
Аналитик: добраться до места ЧП с вертолётом Раиси трудно из-за лесного массива
Аналитик Али Реда Хоссейни заявил RT, что добраться до места крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси будет трудно из-за плотного лесного массива.
-
У 88-летнего короля Саудовской Аравии диагностировали воспаление лёгких
Врачи диагностировали воспаление лёгких у 88-летнего короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
-
Болельщики баскетбольного ЦСКА поддержали травмированного вратаря Торопа
Болельщики баскетбольного ЦСКА вывесили баннер в поддержку вратаря футбольного клуба Владислава Торопа.
-
Площадь пожара в Москве достигла 1,2 тысячи квадратных метров
Огнеборцы МЧС России продолжают тушить пожар на востоке Москвы. В ведомстве сообщили, что площадь возгорания увеличилась.
-
Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене премьера Санчеса
Испания отозвала своего посла в Аргентине после высказываний аргентинского лидера Хавьера Милея в том числе о том, что жена премьера Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес «коррумпирована».
-
Навка заявила, что Валиева будет участвовать в её ледовом шоу после июня
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о том, что имя Камилы Валиевой отсутствует в списке спортсменов, которые выступят на её шоу в июне.
-
NYT: ЧП с вертолётом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений
Авария с вертолётом президента Ирана Ибрагима Раиси произошла через несколько дней после того, как американские и иранские чиновники провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.
-
Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
Российская команда Team Spirit победила на турнире PGL Wallachia 2024 по игре Dota 2 в Бухаресте.
-
В Москве произошёл пожар в здании управы района Соколиная Гора
Пожар произошёл 19 мая в здании управы района Соколиная Гора в Восточном административном округе города Москвы.
-
Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
-
СЭ: РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге
РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после 30-го тура вне зависимости от того, где он станет известен.
-
В Брюсселе прошла массовая акция в поддержку палестинцев
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Брюсселя, чтобы поддержать палестинцев сектора Газа.
-
Tasnim: установлено точное местоположение вертолёта Раиси, оттуда получен сигнал
Местоположение совершившего жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси, установлено. Оттуда был получен сигнал с мобильного телефона.
-
Валиева не выступит в шоу Навки в июне
Российская фигуристка Камила Валиева не выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в июне.
-
Красный Полумесяц: число участвующих в поиске вертолёта Раиси групп достигло 65
Число поисково-спасательных отрядов, принимающих участие в поиске места жёсткой посадки вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, достигло 65.
-
В Дагестане по делу о хищении 200 т нефтепродуктов задержали девять человек
В Дагестане задержали девять человек по факту хищения не менее 200 т нефтепродуктов.
-
Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОК
ПАОК выиграл чемпионат Греции по футболу сезона-2023/24.
-
Адиев назвал причину поражения «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ.
-
«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Бетис» в чемпионате Испании
«Реал Сосьедад» победил «Бетис» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
-
«СТРАНА.ua»: «Укрэнерго» предупредила украинцев об отключениях света с 20 мая
Компания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с 20 мая они столкнутся с повсеместным отключением света.
-
Гутерреш следит за сообщениями о вертолёте президента Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за новостями о вертолёте президента Ирана Ибрагима Раиси.
-
Иранский Красный Полумесяц опроверг данные об обнаружении вертолёта Раиси
Информация об обнаружении совершившего жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёта с президентом исламской республики Ибрагимом Раиси на борту не соответствует действительности.
-
Семак: в матче с «Ахматом» счёт был не так важен, как победа, которая позволяет бороться за чемпионство
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ.
-
В Финляндии заявили о вероятности частичного открытия границы с Россией
Премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страна может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.
-
Press TV: спасатели обнаружили вертолёт президента Ирана Раиси
Совершивший жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёт, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси, найден.
-
ЕС задействует спутниковую систему для помощи в поисках вертолёта лидера Ирана
Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ЕС задействует спутниковую систему Copernicus для помощи в поисках вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
-
«Зенит» прервал четырёхматчевую серию без побед в РПЛ
«Зенит» прервал серию без побед в чемпионате России по футболу, которая состояла из четырёх матчей.
-
МИД: Саудовская Аравия готова помочь Ирану в поисках вертолёта Раиси
Власти Саудовской Аравии выразили готовность помочь Ирану в поисках вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел королевства.
-
«13 канал»: Израиль не имеет отношения к крушению вертолёта Раиси
Израиль не имеет отношения к крушению вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом сообщает израильский «13 канал» со ссылкой на чиновников.
-
Представитель Кассьерры: думаю, матч с «Ахматом» лучший в его карьере
Секу Траоре, представитель нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о достижении своего клиента в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».
-
Захарова заявила о готовности России оказать помощь в поиске вертолёта с Раиси
Россия готова оказать помощь Ирану по поиску вертолёта с президентом Ибрагимом Раиси, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.