WT: Байдену плевать, что народ еле сводит концы с концами
Полузащитник Виктор Мозес опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Спартака».
В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.
Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» является ударом по международному праву и по потенциалу организации.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в сборную Узбекистана.
Власти США намереваются вернуть дипломатическое присутствие в Ливии в ответ на рост российского влияния в африканском государстве.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене гражданства российскими спортсменами.
Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал работу экипажа РСЗО «Град» на Купянском направлении.
Германия имеет право использовать термин «геноцид» только в случаях, когда речь идёт о преступлениях Берлина.
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета за игру на ставках и нарушение fair play.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 15 февраля.
Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест пятерым участникам массовой драки.
Врач-терапевт Алла Денисова рассказала, что метеозависимость — это нарушение адаптации организма человека к изменениям погодных условий.
Ревматолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова рассказала, какие анализы можно сделать для оценки вероятности развития остеопороза.
Сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Президента Ирана Ибрагима Раиси похоронили в мавзолее Имама Резы в его родном городе Мешхед.
Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила открепить Аннабель Морозов, которая выступает в танцах на льду, от сборной страны для выступлений под флагом США.
В ответ на запуск двух БПЛА израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы».
Археологи Ханты-Мансийского автономного округа продолжат раскопки в ансамбле «Священная кедровая роща», заявили в институте археологии Севера.
Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест мужчину в рамках дела о покушении на диверсию на военном аэродроме Бесовец в Петрозаводске.
Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с Валерием Ничушкиным.
Пермская прокуратура запустила горячую линию по вопросам нарушений, замеченных во время проведения ЕГЭ.
Глава МИД России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом.
Пассажирские автобусы в Ханты-Мансийском автономном округе планируют оснастить системами искусственного интеллекта, которые будут следить за безопасностью движения.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о росте популярности Калининграда среди российских туристов.
Сборная Канады обыграла команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе встречи в Москве обсудили палестино-израильский конфликт.
В Московском зоопарке заявили о появлении девяти детёнышей сиамской кобры.
После затяжного похолодания в Челябинской области ожидается потепление.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в конце текущей и в начале следующей недели в столичном регионе будет тепло, но в последующие дни ожидается похолодание.
Врач — дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска.
Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как тревожность может повлиять на здоровье.
Врачи Химкинской областной больницы рассказали, какие могут быть последствия гиподинамии. Это состояние, характеризующееся недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.
Врач-терапевт Алексей Хухрев выразил мнение, что прямой зависимости самочувствия от изменения атмосферного давления нет.
В Нижнем Новгороде выполнили половину от запланированного объёма работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», заявил генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Андрей Левдиков.
В Укрэнерго заявили, что с 24 мая на всей Украине вводят почасовые отключения электричества.
Российский теннисист Даниил Медведев сыграл тренировочный сет с бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем перед началом «Ролан Гаррос».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что, ввязываясь в украинский конфликт, Соединённые Штаты рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Лионе.
Американского имущества на территории России достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов.
Следственный комитет России подтвердил информацию об аресте начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поздравил выступающего за «Аталанту» брата Алексея с победой в Лиге Европы.
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российские войска освободят город Дружковку в Донецкой Народной Республике, после чего окажутся около «ворот Краматорска».
Современная администрация США не желает заниматься налаживанием отношений с лидером Сирии Башаром Асадом.
Задержанному начальнику управления департамента по обеспечению оборонного заказа Минобороны России Владимиру Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
Россия видит в принятой резолюции Генассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице» угрозу миру.