Fox: списанные Байденом студенческие кредиты погасят налогоплательщики — а потом проголосуют за Трампа

Джо Байден продолжает списывать долги по студенческим кредитам в попытках заручиться поддержкой молодёжи — однако, как предупреждает губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, это даёт скорее обратный эффект. В интервью Fox News политик отметил, что таким образом президент настраивает против себя другую, более значимую часть электората, которая в итоге будет покрывать эти долги своими налогами, — и эту тенденцию ясно отражают результаты опросов.

Президент Байден выделяет очередную сумму на покрытие студенческих долгов, на этот раз почти 7,7 миллиарда долларов. Всего на фоне снижения поддержки со стороны молодого электората Байден списал около 170 миллиардов долларов студенческой задолженности. Но наш следующий гость предупреждает: итогом этих действий станет лишь то, что президентское кресло достанется Дональду Трампу.

С нами на связи губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну. Господин губернатор, мы знаем, что вы не поклонник такой политики байденовской администрации, но, что ещё важнее, вы говорите, что не по душе она и избирателям.

КРИС СУНУНУ, губернатор штата Нью-Гэмпшир: Верно. Не знаю, кто её предложил. Эта мера несправедлива и ужасна сама по себе, но и с чисто политической точки зрения катастрофична. Среди молодёжи никто, кто мог бы проголосовать за Трампа, не говорит: «О, мне задолженность списывают! Буду теперь, наверное, голосовать за Байдена!» Такого вовсе не происходит. Байден угождает тому электорату, который, наверное, и так на его стороне, но при этом раздражает множество трудолюбивых американских семей, множество семей демократов, множество семей членов профсоюзов, которые усердно работают и видят, насколько всё это в корне несправедливо.

В общем, это плохое решение, плохая идея с политической точки зрения. Не знаю, о чём они там думали, но всё налицо. Посмотрим в самую суть. Если взять, к примеру, проблему с нашей границей: держать границу открытой — это ужасная политика, учитывая наркоторговлю и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Но здесь в самой сердцевине заложена несправедливость. Одно дело знать, что твои власти не справляются; другое дело — когда президент глумится над тобой, действуя настолько несправедливо.

И ещё: никто ведь не думает, что задолженность просто отменяется, волшебным образом исчезает? Её перекладывают на вас! Теперь выплачивать долг придётся вам, нам, другим семьям. Он просто по своему усмотрению перекладывает его с одной группы на другую, рассчитывая поправить своё положение, но эффект будет обратный. Это видно по цифрам! Если идея так хороша, почему же не растут ваши рейтинги, господин президент?

Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.