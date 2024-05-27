Politico: в США ищут виновных в афганском провале

Созданная год назад правительством США Комиссия по войне в Афганистане завершила формирование команды экспертов и скоро начнёт сбор показаний чиновников, так или иначе причастных к афганской операции. Об этом рассказали Politico сопредседатели комиссии Шамила Чаудхари и Колин Джексон. По словам Чаудхари и Джексона, по итогам их работы «незапятнанных героев не останется».

В США набирает обороты разбор полётов по поводу «провальной» операции Вашингтона в Афганистане, пишет Politico.

Как рассказали в интервью изданию Шамила Чаудхари и Колин Джексон — сопредседатели созданной год назад Комиссии по войне в Афганистане, которой предстоит разобраться в причинах фиаско, — они уже практически завершили формирование команды экспертов и уже скоро начнут сбор показаний бывших и нынешних сотрудников различных американских ведомств, имевших отношение к афганской кампании.

По предположениям Чаудхари и Джексона, по итогам их работы «незапятнанных героев не останется» — однако назначать конкретных козлов отпущения, на которых будет полностью возложена ответственность за провал они также не планируют. При этом, как отмечает корреспондент Politico, представители американских ведомств уже сейчас предпринимают усилия, чтобы не оказаться крайним: так, Пентагон обвиняет в скверной организации процесса вывода войск с афганской территории госдеп, члены конгресса — прикидываются, будто не имеют никакого отношения к тому, что переводчикам-афганцам было крайне сложно получить американскую визу для последующей эвакуации, а ЦРУ — и вовсе «притворяется невидимым».

Как уверяют Чаудхари и Джексон, их цель — сохранять максимальную непредвзятость, а потому возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах не окажет никакого влияния на их работу.