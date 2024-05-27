Politico: в США ищут виновных в афганском провале

15:53
Непомнящий: Россия устала от чемпионств «Зенита»
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о шестом подряд чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
15:50
Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
15:46
Нацбанк Украины заявил о дефиците рабочей силы на фоне мобилизации
Украинский Нацбанк признал нехватку рабочей силы в стране, вызванную мобилизацией.
15:41
Диетолог Соломатина посоветовала не жевать жвачку натощак
Диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с гастритом с осторожностью употреблять жвачку. Также, по её словам, не следует жевать её на голодный желудок.
15:40
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение 28 мая
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области объявили, что во вторник, 28 мая, в регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с.
15:40
В Москве отремонтируют здание 1939 года постройки в ЦАО
В Москве проведут капитальный ремонт в жилом доме 1939 года постройки, который располагается на 1-й Тверской-Ямской улице. Строение является выявленным объектом культурного наследия.
15:39
Более 550 тысяч гостей за три дня посетили фестиваль «Москва — на волне»
Более 22 т рыбы и морепродуктов от поставщиков из разных субъектов страны приобрели посетители гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». За три дня работы торговые площадки посетили более 550 тыс. человек.
15:39
В Москве почти завершили монтаж светильников на станции метро «Новаторская»
На платформенной части станции «Новаторская» Троицкой линии метро установили 90% светильников.
15:38
Предпринимателям объяснили новые правила использования англицизмов
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал законопроект, предписывающий российскому бизнесу ограничить использование англицизмов.
15:38
В Крымском онкодиспансере имени Ефетова открыли новый корпус
Новый корпус дневного стационара на 44 места открыли в Крымском Республиканском онкологическом клиническом диспансере им. Владимира Ефетова.
15:38
Усачёва: после травмы Щербакова поддерживала меня не как спортсмен, а как человек
Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о поддержке Анны Щербаковой после получения травмы на этапе Гран-при в Японии в 2021 году.
15:37
Минниханов поздравил татарстанцев с днём образования ТАССР
Раис Татарстана Рустам Минниханов в соцсетях поздравил жителей республики с днём образования ТАССР.
15:37
Власти Калужской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсудил перспективы взаимодействия в разных областях.
15:36
Врач Губарева рассказала о профилактике детского ожирения
Детский врач-эндокринолог, руководитель Центра детской эндокринологии «СМ-Клиника» Дарья Губарева рассказала о мерах профилактики ожирения в детском возрасте.
15:36
Врач Кашух посоветовала положить в дачную аптечку сорбенты
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как собрать аптечку для первой помощи на даче.
15:36
Около 20% россиян 18—30 лет в последние годы требовалась помощь психолога
В ходе нового исследования выяснилось, что пятая часть молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет (20,8%) в последние годы нуждалась в профессиональной психологической помощи.
15:35
Специалист Белокуров отметил преимущества квартир с отделкой от застройщика
Коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров рассказал, какова разница в цене между квартирами с ремонтом и без как на первичном, так и на вторичном рынке.
15:34
Песков заявил, что НАТО впадает в военный экстаз
Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
15:29
Посол Киргизии в России освобождена от должности из-за перехода на новую работу
Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат освобождена от должности. Указ об этом подписал глава республики Садыр Жапаров.
15:23
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с победой в РПЛ
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказался о победе «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
15:18
СК Кузбасса проверит информацию о высадке ребёнка из автобуса на трассе
Следственный комитет Кемеровской области инициировал доследственную проверку по факту высадки ребёнка из автобуса на трассе.
15:16
Бастрыкину представят доклад об убийстве девушки в Самарской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования убийства 17-летней девушки, произошедшего в ночь на 25 мая в Самарской области.
15:15
Строительство научного кампуса МГТУ имени Баумана планируют завершить в июне
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что общая готовность научного кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Басманном районе столицы составляет 90%.
15:15
Мосгорсуд оставил предпринимателя Фомина в СИЗО по делу Тимура Иванова
Мосгорсуд признал законным арест соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве.
15:14
Аналитики в области занятости назвали сферы с наибольшим числом претендентов
Специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.
15:13
Пятая часть россиян не против курортных романов
Порядка 21% россиян, принявших участие в новом исследовании, признались, что не против лёгкого флирта на отдыхе.
15:11
Путин назвал очень важным переход России и Узбекистана на нацвалюты в расчётах
Российский президент Владимир Путин считает важным переход с Узбекистаном в расчётах на национальные валюты. Об этом он сказал по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
15:11
Врач Бойко: при правильном лечении рассеянный склероз не влияет на качество жизни
Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий невролог Ольга Бойко рассказала, что после пандемии COVID-19 возросло число случаев рассеянного склероза.
15:11
Лавров ответил на призыв Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ по России
Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ бить западным оружием по России.
15:10
Тарасова: Петросян является одной из сильнейших одиночниц в истории России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала одну из сильнейших фигуристок в истории России.
15:09
Врач Бойко рассказала о ситуации с заболеваемостью рассеянным склерозом
Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий, невролог Ольга Бойко рассказала, что каждые пять минут в мире у кого-то диагностируется рассеянный склероз.
15:08
Телеведущий Малозёмов посоветовал пить воду вместо перекусов
Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов напомнил, что перекусы негативно влияют на здоровье.
15:08
На МЦК «Локомотив» эскалатор закроют на ремонт
На станции Московского центрального кольца (МЦК) «Локомотив» запланирован ремонт эскалатора. Его закроют с 1 по 30 июня.
15:08
Экс-сотрудник СБУ: Киев, возможно, готовит снижение мобилизационного возраста
На Украине, возможно, уже готовят решение для снижения мобилизационного возраста до 18 лет — киевский режим будет делать всё, чтобы выполнить задачи, которые ставят англосаксы, заявил RT бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
15:07
В Москве по программе капремонта заменят 736 мусоропроводов в жилых домах
В Москве в текущем году планируют заменить 736 мусоропроводов в 187 жилых многоквартирных домах в рамках масштабной программы капитального ремонта.
15:07
На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 500-летию Новодевичьего монастыря
Департамент культурного наследия Москвы подготовил прогулочный маршрут к 500-летнему юбилею Новодевичьего монастыря. Он опубликован на портале «Узнай Москву».
15:07
В ЛНР задержали местную жительницу за шпионаж
В ЛНР задержали жительницу Ровеньков за сбор данных о российской армии, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
15:05
Собянин: в Москве передали под заселение по реновации 20 ЖК с начала года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в этом году под заселение по реновации передали 20 новых жилых комплексов.
15:04
Собянин рассказал о благоустройстве территории Росбиотеха в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году проведут благоустройство на территории кампуса Российского биотехнологического университета на улице Врубеля в районе Сокол.
14:51
Анчелотти: в матче с «Боруссией» нам придётся страдать
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
14:47
Британский политик Куртен: Запад должен восстановить отношения с Россией
Лидеры стран коллективного Запада должны снизить накал вокруг ситуации на Украине и восстановить мирные отношения с Россией, заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.
14:40
Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Венгрия не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций, так как он противоречит интересам государства в энергетической сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
14:39
Газзаев: Семак выиграл шесть титулов подряд, а его нет даже в тройке лучших
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на то, что наставник «Динамо» Марцел Личка стал лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
14:38
Китай не подтвердил отправку делегации на «саммит мира» в Швейцарии
Китай продолжает занимать объективную и справедливую позицию по украинскому конфликту, Пекин вместе с этим не может подтвердить своё присутствие на конференции в Швейцарии.
14:37
На Украине пожаловались, что Запад поставляет непригодные БПЛА
Западные страны поставляют Киеву непригодные для ведения конфликта беспилотники, заявил замглавы Минцифры Украины Александр Борняков.
14:27
В МИД Абхазии ответили на заявления премьера Грузии о возврате республики
В Абхазии прокомментировали заявление премьера Грузии Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию, назвав такое желание бесперспективным.
14:24
Личка пригласил Ройса в «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пригласил полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в клуб.
14:21
Военный суд отказал в переводе генерала Попова под домашний арест
Военный суд отказал в переводе экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест.
14:15
СБУ заочно предъявила обвинения замглавы Минобороны России
Замглавы Минобороны России Алексею Криворучко заочно предъявлены обвинения на Украине. Как отмечают в СБУ, он «участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России».
14:15
Медведев пристыдил Германию за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом
В Германии решили не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя знают, сколько жителей города погибло от действий фашистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.