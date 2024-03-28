Напомнил Байдену о содеянном — TCN об аресте отца морпеха, погибшего в Афганистане

Джо Байден идёт на переизбрание и надеется, что все забыли об унизительном и кровавом выводе войск из Афганистана, рассуждает Такер Карлсон. Поэтому, когда во время доклада президента в Капитолии один из гостей стал выкрикивать имя своего погибшего сына, он был арестован.

К августу 2021 года Кабул, Афганистан, очень уж напоминал вьетнамский Сайгон в апреле 1975 года. Хаотичный, опасный, унижение для США после 20 лет в Афганистане. Администрация Байдена только что вывела американские войска, и город тут же оказался в руках «Талибана»*. Президент (Афганистана. — ИноТВ) сел в частный самолёт с миллионами американских долларов и сбежал, как и положено такому трусу.



А тысячи афганских мирных жителей поспешили в аэропорт имени Хамида Карзая, отчаянно пытаясь покинуть страну. Помните, как в 1975 году вертолёты взлетали с крыши посольства? На место отправили американских военнослужащих для поддержания порядка. Но это была невыполнимая задача. Толпы афганцев бежали по взлётно-посадочной полосе, пытаясь забраться на борт, некоторые хватались за шасси. Вы помните эти кадры. И в разгар всего этого — полного хаоса, устроенного администрацией Байдена, — прибыл террорист-смертник с 20 фунтами взрывчатки, прошёл ко входу в аэропорт — месту под названием Эбби-Гейт, — а затем привёл в действие взрывное устройство, убив таким образом 13 американских военнослужащих, а заодно и 170 афганцев, мужчин, женщин и детей.



Одним из убитых в тот день американцев был младший капрал морской пехоты по имени Карим Никуи. Ему было всего 20 лет. Сейчас ему вменяют в заслугу спасение как минимум трёх афганских семей, он помог им выбраться из страны.



А теперь вернёмся в 2024 год. Джо Байден в почтенном возрасте 81 года идёт на переизбрание и надеется, что вы совсем забыли, что он натворил в Афганистане, как унизительно и кроваво он вывел из страны американские войска. Но забыли не все. На самом деле те, кого коснулась трагедия того дня и предшествовавших 20 лет, не забудут никогда.



Если вы смотрели байденовское послание «О положении в стране» в этом месяце, вы слышали, как мужчина в зале кричал на Байдена, припоминая ему убийство у Эбби-Гейт, в аэропорту Кабула. Вот эта сцена.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Все американцы заслуживают свободы быть в безопасности. И Америка сегодня безопаснее, чем на момент моего вступления в должность. За год до моего вступления в должность число убийств повысилось на 30 процентов…



СТИВ НИКУИ: Помните Эбби-Гейт!



ДЖО БАЙДЕН: …30 процентов. Их было больше с каждым годом.



СТИВ НИКУИ: Морской пехотинец США Карим Никуи!



ДЖО БАЙДЕН: Самый большой рост в истории.



СТИВ НИКУИ: Второй батальон, Первая дивизия морской пехоты!



Но бездушное чудовище продолжает вещать. Бездушное чудовище — это Джо Байден. А у человека, чьи крики вы слышали, душа есть. И есть причина для скорби и возмущения. Его зовут Стив Никуи. Он отец младшего капрала Карима Никуи, убитого при взрыве у Эбби-Гейт. И за то, что он высказал это вслух, за то, что попытался напомнить Джо Байдену о содеянном, Стив Никуи был в этом месяце арестован в Капитолии. Сейчас он с нами в студии.



Большое спасибо, что пришли, господин Никуи!



СТИВ НИКУИ: Вам спасибо, Такер.



Итак, вернёмся к фрагменту, который мы только что показали. Почему вы кричали президенту: «Эбби-Гейт!» — и имя вашего сына?



СТИВ НИКУИ: Хорошо. Нам в этот раз выпала возможность прийти на доклад «О положении страны», Майк Джонсон (спикер палаты представителей. — ИноТВ) пригласил две семьи.



Да.



СТИВ НИКУИ: И эти семьи были выбраны по жребию. Есть коалиция семей, шести наших семей, позже могу рассказать, почему нам потребовалось создать коалицию. Мы все подписали договор. Знаете, мы боремся за то, чтобы получить информацию о выводе войск. Но было два билета, и мы тянули жребий, имена тех, кто пойдёт.



Итак, был шанс, что они поднимут эту тему, что он поднимет эту тему и наконец-то произнесёт имена ребят. Потому что он никогда, никогда не признавал этих ребят поимённо. Он никогда не принимал на себя никакой ответственности за вывод войск.



Байден никогда не произносил имени вашего сына?



СТИВ НИКУИ: Никогда, никогда. Ни разу. Никого из ребят.



Дата выхода в эфир 27 марта 2024 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.