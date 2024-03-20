AP: экс-генералы обвинили администрацию Байдена в хаотичной эвакуации из Афганистана

Бывшие генералы ВС США завили на слушаниях в Палате представителей о том, что Госдеп слишком поздно разрешил эвакуацию из Афганистана, пишет Associated Press. В результате она началась «в последний момент», когда страна уже находилась под контролем талибов, и проходила в атмосфере хаоса и паники.
В августе 2021 года Госдепартамент США слишком поздно начал эвакуацию из Афганистана, приводит Associated Press заявления генералов в отставке Марка Милли и Кеннет Маккензи. В результате уход американских военных сопровождался паникой, а в результате теракта в аэропорту Кабула погибло 13 солдат.
На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей бывший глава Центрального командования ВС Милли назвал промедление «фундаментальной ошибкой» Госдепа. Экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Маккензи напомнил, что Пентагон за несколько недель и месяцев до падения Кабула требовал от администрации Байдена планы по эвакуации и был обеспокоен их отсутствием.
По словам Маккензи, «события середины — конца августа 2021 года стали прямым результатом промедления на несколько месяцев с началом эвакуации», которая началась «в последний момент, когда страна уже была под контролем» талибов. Тогда Милли рекомендовал Байдену оставить 2500 военных для сдерживания неприятели и сохранения авиабазы Баграм, однако тот согласился лишь на 650 солдат, которых хватило лишь для охраны посольства.
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