Украинский конфликт разворачивается в том же направлении, как и война в Афганистане, что уже предсказывал полковник Дэниэл Дэвис. Об этом он заявил в эфире YouТube-канала Neutrality Studies. По прогнозу военного эксперта, США проиграли талибам* и точно так же проиграют на Украине, поскольку Россия в этом вооружённом противостоянии побеждает.

Если всё будет идти в том направлении, которое я предсказывал, в конечном итоге всё закончится так же, как в Афганистане. У нас была самая мощная в военном отношении страна на планете, Соединённые Штаты вместе с НАТО, и Афганистан фактически нас победил. Физически мы не потерпели поражение. Наши военные ушли по собственному желанию, нас не победили на поле боя, но мы не выиграли, и сегодня у власти «Талибан»*. Это был большой удар по нашему авторитету, потому что люди думают: «Вы делали всё это 20 лет вместе с этим большим могущественным альянсом, а «Талибан» всё ещё у власти, и они выстояли и победили?»

Итак, теперь, когда вы видите, что такая же динамика начинает проявляться на Украине, мы не желаем признавать реальность и то, что мы могли бы сделать уже давно. На самом деле мы могли бы вообще предотвратить всё это, но люди хотели, чтобы «России был причинён вред», поэтому они спокойно относились к войне. Это моральный вопрос, о котором мы можем поговорить отдельно, если хотите. Но проблема в том, что если текущая тенденция продолжится, то Россия выиграет эту войну.

Украина не может победить в военном отношении, поэтому в какой-то момент вы придёте к

другому моменту принятия решения, как в Афганистане, когда афганское правительство и вооружённые силы потерпели крах. Так же и украинские вооружённые силы могут рухнуть из-за постоянного давления, которое продолжается со стороны с каждым месяцем всё более усиливающейся России, пока, наконец, в этой ситуации не наступит перелом. И теперь «внезапно» побеждает Россия точно так же, как победил «Талибан». Силы НАТО отошли обратно на свои позиции, и затем думаешь: «Вам же всё подали уже два раза подряд, вы всё ещё на что-нибудь способны?» Теперь «ни с того ни с сего» в НАТО появилось много неуверенности в себе, перекладывания обвинений. Это может быть плохо, но я говорю не об этом. Такое развитие событий будет просто очередным позором.

Я же говорю о том, особенно если Макрон совершит что-то безумное и вмешаются французские войска, и мы действительно получим столкновение между НАТО и Россией, или если мы решим пойти в бой с Китаем. Вот о чём я говорю. Конвенциональное противостояние сила на силу, которая, не дай бог, перерастёт в ядерную, но именно тогда нас могли бы по-настоящему забить.