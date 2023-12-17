Daniel Davis/Deep Dive: Украина в схожем ужасном положении, что и Афганистан накануне вывода американских войск

Недавние заявления президента США Джо Байдена Зеленскому напомнили ведущему YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive Дэниэлу Дэвису невыполненные обещания главы Белого дома бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани. В материале также отмечается, что сейчас для Киева положение дел в некоторых отношениях схоже с той ужасной ситуацией, которая наблюдалась в Афганистане на последних этапах вывода американских войск.

Как вы видели, в рамках встречи президента Зеленского и президента Байдена прошла пресс-конференция с их участием. Байден, как вы слышали в отрывке его выступления, обратился к нему с заверениями. А это вам ничего не напоминает? Ведь уже был подобный прецедент. Пару лет назад, когда президент Афганистана приехал в Белый дом, прозвучали следующие слова.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Партнёрство между Афганистаном и Соединёнными Штатами не заканчивается. Оно сохранится. Знаете, наши войска, возможно, и уходят, но поддержка Афганистана не прекращается как в плане поддержки и технического обеспечения… помощи в поддержании их армии, так и в плане экономической и политической поддержки.



Это произошло в июне 2021 года — за два месяца до того, как всё здание развалилось и рухнуло целиком. Президент Байден говорил ему: да, мы продолжим (вам помогать. — ИноТВ). Мы никуда не уходим. Однако два месяца спустя, когда всё развалилось, мы оттуда ушли.



Более того, к тому моменту (моменту встречи в Белом доме. — ИноТВ) мы уже занимались планированием вывода войск. И вывод войск уже реализовывался. А он пытался убедить всех, что мы остаёмся. Однако все знали, все видели эти письмена на стене. Было предельно ясно, что эти заверения ничего не значат.



И сейчас ситуация не особо отличается, поскольку положение дел на Украине в некоторых отношениях схоже с той ужасной ситуацией, которую мы наблюдали в Афганистане на последних этапах.



Афганская армия была не способна победить талибов*. И им уже давали отпор во многих районах, так что они теряли позиции. Правительство продолжало демонстрировать свою неспособность справиться с ситуацией и даже просто управлять в нормальном режиме. Письмена были на стене: американцы уходят. А затем всё рухнуло.



На Украине прямо сейчас у нас очень схожая динамика. Россия там свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они начали её теснить. У Украины кончаются люди, кончаются танки, кончаются ракеты для ПВО. У неё определённо на исходе артиллерийские снаряды. И продолжать просто уже некому.



Дата публикации 14 декабря 2023 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

