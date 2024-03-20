Fox News: от Украины до Афганистана — при Байдене США терпят провал за провалом

В мире Байдена не принято признавать провалы. Никто из его администрации не несёт ответственности за устроенный ими бардак, подчёркивает ведущая Fox News Лора Ингрэм. Для них всё — вопрос пиара. Экономика, граница, Украина или Афганистан. И неважно, насколько непопулярна война среди избирателей — администрации Байдена на это наплевать. Им проще нацелиться на Трампа, главного политического соперника Байдена.

Очевидный вопрос по прошествии многих лет: что скрывает администрация Байдена и по какой причине? Если бы действовал приказ «не вмешиваться», это было бы безумием, и того человека должны были уволить. Но с другой стороны, никого никогда и ни за что не увольняют из этой администрации.

Министра Остина не уволили после того, как он пропал на три дня и не сообщил о своей госпитализации. Джанет Йеллен не уволили, несмотря на то что она пропустила инфляцию. Пит Буттиджич сохранил свой пост после произошедшего в Ист-Палестайн в Огайо, когда тот состав сошёл с рельсов, и различных провалов федерального управления гражданской авиации.

Алехандро Майоркас? Его тоже не уволили после того, как ситуация на границе вышла из-под контроля. Но с другой стороны, он-то как раз идеально выполняет приказы шефа — наводнить страну как можно большим количеством нелегалов. И кто знает, сколько из них в конечном итоге проголосуют за своих благотворителей?

Но в мире Байдена увольнять Блинкена или Остина означает признать провал. И не забывайте, для них всё — проблема пиара. Экономика, граница, преступность, Украина — абсолютно всё. Они никогда и ни за что не изменят свою политику. Просто дадут новое название старым приёмам.

И тот же самый отказ сократить свои потери и изменить курс захватил наш Пентагон. Независимо от того, насколько сильно и как долго американские избиратели хотели прекращения войны в Афганистане, Пентагон никогда не хотел разбираться с этим. И неважно, насколько непопулярной стала эта война.

И теперь, спустя столько лет, мы по-прежнему видим, что никто не берёт на себя ответственность за крупнейшие политические провалы, которые привели к неисчислимым разрушениям в нашей стране и гибели людей.

И в то же время мы видим, что наше правительство несправедливо нацелилось на президента Трампа, главного политического соперника Джо Байдена. Они теперь сделают Трампа ответственным за то, чего он не совершал? И позволят настоящим правонарушителям уйти от ответственности. Включая членов семьи Байдена.

В ноябре у избирателей наконец-то будет шанс сделать то, что отказался делать президент, — уволить тех идиотов, которые виноваты в том бардаке, в котором мы оказались. И на этом всё.

Дата выхода в эфир 20 марта 2024 года.