Бывший калифорнийский полицейский: либеральные власти своими законами убили боевой дух в полиции

Решения властей в либеральных штатах США, где, в частности, в последние годы смягчали подход к борьбе с оборотом наркотиков, полностью погубили боевой дух в местных полицейских управлениях, заявил в эфире Fox News бывший сотрудник калифорнийской полиции Сет Хорст. Как отметил Хорст, многие люди шли в полицию для того, чтобы защищать своих соседей, однако их по существу лишили возможности охранять закон.

Доброе утро, Сет. Итак, как я понимаю, вот жили вы в Калифорнии, работали там в полиции — но в 2020 году наступили кое-какие перемены: тогда была ситуация с Джорджем Флойдом, беспорядки и так далее. Объясните, насколько быстро происходили перемены и во что они вылились.

СЕТ ХОРСТ, бывший сотрудник дорожно-патрульной службы полиции Калифорнии: Доброе утро! Если начистоту, поначалу всё менялось достаточно медленно, и началось всё с легализации всех этих веществ. И я это помню — я же как раз тогда работал.





Представьте себе: вот метамфетамин и героин вне закона и за них можно сажать людей в тюрьму, а потом — резкий сдвиг, и оказывается, что от тебя требуют, чтобы ты людям выписывал штраф и отпускал их. Вот как раз этот момент стал началом сползания Калифорнии в нынешнюю ситуацию — и, честно говоря, боевой дух в полицейском управлении это просто убило. Ты же ведь идёшь на работу для того, чтобы защищать своих соседей, а тебе теперь говорят, что, мол, нет, не нужно прям всерьёз это делать, а то слишком страшно получается — достаточно будет просто на месте присутствовать и всё. Но для многих это ведь убивает радость от работы! Люди ведь туда идут для того, чтобы защищать те места, где они живут, и своих соседей. Поэтому когда возможности это делать не стало, это просто погубило боевой дух в полицейских управлениях либеральных штатов.





Да, и у нас имеется кое-какая статистика — вот, как видно, из калифорнийской полиции ушло 6300 сотрудников. То есть, её штат сократился на 8,49 процента по сравнению с 2020 годом. Вот смотришь на это — 8,49 процента, это же тысячи полицейских, и они все уехали из Калифорнии.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.