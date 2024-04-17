Уличная преступность и навязчивые спецслужбы — Павел Дуров объяснил, почему не остался в США

Российский программист Павел Дуров рассказал в интервью Такеру Карлсону, что хотел вести бизнес в Америке, однако два фактора заставили его передумать. США стали первой и единственной страной, где на него напали на улице. В то же время американские спецслужбы проявляли к нему слишком пристальное внимание и даже пытались завербовать его сотрудника.

Итак, вы переезжали из Германии в Сингапур, потом в Лондон, потом в Сан-Франциско… Что случилось в Сан-Франциско?



ПАВЕЛ ДУРОВ, основатель Telegram: В Сан-Франциско? Мы действительно думали, что это подходящее для нас место, потому что все IT-компании — в Сан-Франциско и его окрестностях. Но мы столкнулись с двумя моментами, которые заставили нам передумать. Один момент вполне очевиден: когда я был в Сан-Франциско, после визита в офис Twitter, к Джеку Дорси, на меня напали на улице. Когда я возвращался в отель в восемь часов вечера. Это единственная страна, где на меня напали на улице.



Дело было так: три здоровенных парня пытались вырвать у меня из рук телефон. Я как раз писал твит о том, что только что встречался с основателем Twitter, мне тогда это казалось хорошей идеей, и на меня напали. Я не хотел, чтобы мой телефон остался у них. А они, наверное, не ожидали сопротивления. Так что я вырвал у них мой телефон, произошла короткая драка с этими ребятами, было немного крови, но мне удалось убежать. И я решил, что, наверное, мне следует…



Они, наверное, нечасто грабят русских. Может быть, для них это было неожиданностью.



ПАВЕЛ ДУРОВ: (Смеётся.) Ну, должен признать, они были намного выше меня ростом. И их было трое. Но, мне кажется, я дал достойный отпор.



Вас удивило, что такое произошло в Сан-Франциско?



ПАВЕЛ ДУРОВ: Крайне удивило.



Да.



ПАВЕЛ ДУРОВ: Для меня это было шоком. Потому что я много путешествовал, и до этого нигде на меня не нападали. И я решил, ладно, может быть, нам не следует рассматривать Сан-Франциско, может быть, в Америке есть другие места, где…



Где не нападают.



ПАВЕЛ ДУРОВ: Именно. Но, знаете, в США был и второй момент, который, пожалуй, ещё больше настораживал. Куда бы мы ни приезжали в США, к нам было слишком много внимания, знаете, со стороны ФБР, спецслужб... Вот пример. В прошлый раз, когда я был в США, я привез с собой инженера, который работает на Telegram. И агенты, занимающиеся кибербезопасностью, пытались тайно, за моей спиной нанять* моего инженера.



Американские госструктуры пытались нанять вашего инженера?



ПАВЕЛ ДУРОВ: Я это так понимаю. Так он мне рассказывал.



Чтобы он для них программировал? Или чтобы взломал Telegram?



ПАВЕЛ ДУРОВ: Они интересовали, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram. Знаете, на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определённые инструменты с открытым исходным кодом, которые бы он затем интегрировал в код Telegram, что, как я понимаю, послужило бы лазейкой.



И позволило бы властям США шпионить за людьми, использующими Telegram?



ПАВЕЛ ДУРОВ: Властям США, а может быть, и любым другим властям, потому что лазейка есть лазейка, вне зависимости от того, кто ей пользуется.

Да. Немного удивительно это слышать… Впрочем, может быть, не удивительно, а обидно. Вы уверены, что это действительно происходило?



ПАВЕЛ ДУРОВ: Да. Моему инженеру незачем выдумывать такие истории. И ещё я ведь сам сталкивался с подобным давлением в США. Каждый раз, когда я прибывал в США, в аэропорту меня встречала парочка агентов ФБР, чтобы задать мне вопросы. Однажды, когда я завтракал, в девять часов утра, ФБР заявилось в дом, который я снимал. И это было довольно неожиданно. И я подумал, знаете, к нам здесь слишком много внимания. Наверное, это не лучшая среда, чтобы…



Зачем это им? Вы не совершали преступлений?



ПАВЕЛ ДУРОВ: Нет. Они хотели узнать больше о Telegram. Они были в курсе, что я, знаете, уехал из России. Они были в курсе того, чем мы занимались, но им нужны были подробности. Как я понимаю, они хотели установить отношения, чтобы в каком-то смысле лучше контролировать Telegram. Я понимаю, что они делали свою работу. Просто для нас это, наверное, не лучшая среда, мы ведь управляем социальной сетью с упором на неприкосновенность личных данных. Мы хотим сосредоточиться на том, что мы делаем, а не на подобных отношениях с госструктурами



Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.

