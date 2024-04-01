Redacted: плохой прецедент — ФБР пыталось выведать личные данные пользователей YouTube

Американские журналисты выяснили, что сотрудники ФБР пытались через суд получить от компании Google личную информацию пользователей, смотревших на YouTube отдельные ролики, в том числе и «подставные», передаёт Redacted. Как отмечает ведущая подкаста, хотя предоставила ли компания личные данные, пока не ясно, такое поведение правоохранителей создаёт опасный прецедент.

ФБР отслеживает, что вы смотрите на YouTube, — и может попросить у Google разгласить ваши личные данные, то есть ваше имя, ваш адрес электронной почты, ваш домашний адрес и ваш номер телефона. Занимаются они подобным уже давно, — и я понимаю, что это никого не шокирует, но информация это всё равно неприятная.

Сообщил об этом Forbes на прошлой неделе. По данным издания, сотрудники ФБР велели Google раскрыть информацию обо всех пользователях, смотревших отдельные ролики на YouTube. Конечно, лично вы, быть может, эти ролики и не смотрели, но здесь важен прецедент, понимаете? Ведь понимаете вы это или нет, вы смотрите то, что вам предлагает алгоритм, — он предлагает, а вы потом решаете, смотреть или нет.

А случилось вот что: из только что рассекреченного уголовного дела, которое велось в штате Кентукки, журналисты Forbes выяснили, что сотрудники органов «под прикрытием» некоторое время назад пытались установить личность пользователя, скрывавшегося за псевдонимом elonmuskwhm и подозревавшегося в приобретении биткоинов за наличную валюту. Вот, откуда интерес прравоохранителей к этому каналу.

В ходе переписки с этим пользователем в начале января 2023 года агенты «под прикрытием» отправили ему ссылки на обучающие YouTube-ролики, посвящённые составлению карт местности при помощи беспилотников и систем дополненной реальности, — а затем попросили Google раскрыть, кто смотрел соответствующие ролики, которые в общей сложности получили более 30 тысяч просмотров.

Как свидетельствует судебный ордер, власти велели Google передать имена, домашние адреса, телефонные номера и данные об активности в сети всех владельцев Google-аккаунтов, которые заходили на страницы с упомянутыми роликами в январе 2023 года. Кроме того, власти также требовали IP-адреса всех пользователей, смотревших эти ролики не с аккаунтов Google, и заявляли, что «есть основания полагать, что эти данные могут оказаться актуальными и важными для следствия по открытому уголовному делу и, в частности, будут содержать информацию, которая позволит установить личность преступников».

В общем, неслабо так получается, да? Вы просто случайно натыкаетесь на какой-то ролик — а правительство узнаёт, где вы живёте, и начинает за вами наблюдать. И ещё ведь хочет получить ваш IP-адрес — то есть, если вы смотрите ролик в режиме инкогнито, власти хотят, чтобы вас раскрыли, лишили анонимности.

Пошёл ли на это Google? Журналистам Forbes это точно установить не удалось, но соответствующий ордер суд по запросу органов предоставил.

В рамках ещё одного дела федералы обнаружили стрим некоего человека из Нью-Гемпшира, своими руками собравшего взрывное устройство, — и сделали запрос в Google, потребовав предоставить список аккаунтов, с которых смотрели этот стрим либо как-то взаимодействовали с каналом в определённый период времени, а также соотествующие личные данные пользователей.

То есть как уже показали «файлы Twitter», мы наблюдаем, что правительство всё охотнее запрашивает такую информацию у социальных сетей.

Дата публикации 30 января 2024 года.