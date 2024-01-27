WT: АНБ уличили в интернет-слежке за американцами

Агентство национальной безопасности США уличили в покупке данных об онлайн-деятельности американцев и использовании их в шпионских целях, пишет The Washington Times. По словам директора АНБ Пола Накасоне, эти данные играют важную роль в защите оборонно-промышленной базы США от киберугроз.
Агентство национальной безопасности США покупает данные об онлайн-деятельности американцев у коммерческих брокеров данных и использует их в шпионских целях, сообщает The Washington Times со ссылкой на сенатора Рона Уайдена.
По словам Уайдена, эта практика является «серой зоной закона», когда брокеры данных спокойно получают и перепродают интернет-данные без согласия пользователей. В письме к директору национальной разведки Аврил Хейнс сенатор призвал ввести новые правила, по которым купить можно было бы только те данные, на продажу которых дали согласие американцы. Он также попросил Хейнс провести инвентаризацию того, чем уже располагает правительство, и исключить любую информацию, на передачу которой американцы не давали согласия.
«Правительство США не должно финансировать и узаконивать теневую индустрию, вопиющие нарушения неприкосновенности частной жизни американцев которой не просто неэтичны, но и незаконны», — заявил политик.
Уайден обнародовал письмо директора АНБ Пола Накасоне, в котором подробно излагались и оправдывались действия агентства. Накасоне отметил, что там покупают только записи интернет-трафика, а не содержимое онлайн-файлов американцев или информацию о местоположении. По его словам, эти данные имеют важное значение для защиты оборонно-промышленной базы США от киберугроз.
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