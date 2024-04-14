Такер Карлсон: ЦРУ работает не столько против врагов США, сколько против самих американцев

Со времён 11 сентября спецслужбы США настолько увеличили свою власть и полномочия, что сегодня вредят не столько соперникам Америки, сколько её гражданам, заявил журналист Такер Карлсон. При этом ни о какой демократии в США не может идти и речи, пока решения там принимаются неизбираемыми федеральными служащими в ведомстве, бюджет которого держится в строжайшей секретности от простых людей.

Если вы американец среднего возраста, вы, вероятно, выросли, считая американские федеральные разведывательные агентства и правоохранительные органы, такие как ФБР, в основном хорошими учреждениями, а людей, которые их критикуют, — антиамериканцами. Зачем же, например, критиковать ЦРУ, если оно защищает нас от внешних врагов и предоставляет жизненно необходимые разведданные людям, определяющим нашу политику? Действительно. Так что если вы выступаете против ЦРУ и ФБР, то, скорее всего, вы выступаете против США.

Но со временем произошло множество событий, которые, вероятно, поначалу медленно, но всё же заставили вас изменить своё мнение: 11 сентября, объединение, оптимизация и массовое расширение этих агентств — нам это было необходимо, чтобы защититься. И вот они стали намного мощнее, чем когда-либо до 11 сентября.

И, возможно, вы не обращали внимания, но к тому времени, как мы добрались до 2016 года, стало ясно, что ЦРУ, например, работает не только против наших врагов, но и против своих же граждан. Возможно, это изменило ваше мнение полностью и навсегда — и не зря.

ЦРУ — это не сила демократии, сегодня уж точно. Более того, невозможно иметь демократию в стране, где некоторые из самых важных решений принимаются неизбираемыми федеральными служащими в ведомстве, бюджет которого вам не разрешается знать из-за условий секретности. В такой стране невозможна демократия. Так что ЦРУ, которое, хоть и оказывает необходимые услуги, является силой зла в этой стране. По-другому и не скажешь.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.