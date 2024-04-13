Американский конгрессмен: своей экономической политикой Байден загнал американцев в нужду

Экономическая программа Байдена провалилась, заявил конгрессмен Байрон Дональдс в эфире Fox Business. Она стала причиной всех страданий и лишений, с которыми столкнулись американцы. С тех пор как Байден вступил в должность, цены выросли на 20 процентов. Народ страдает, а нынешняя власть продолжает тратить деньги, загоняя его в ещё большую нужду.

Он член комитета палаты представителей по финансовым услугам. Рады видеть вас, конгрессмен. Дефицит в два триллиона долларов; Байден тем не менее баллотируется; расходы на уровне рецессии ещё больше усугубляют инфляцию.

Но я утверждаю, что они никогда не изменят курс, никогда не поменяют свою мусорную риторику, потому что это было бы признанием того, что они стали причиной всех этих страданий и лишений, которые сейчас испытывают американцы.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, конгрессмен: Послушайте, Дэйган и Шон, я рад, что я с вами. Рад, что мы говорим начистоту, потому что то, что вы говорите, абсолютно верно. Вся их экономическая программа провалилась. Единственные, кто в плюсе, — это те, кто пользуется субсидиями, которые они ввели в действие в соответствии с законом.





Они безнаказанно тратили деньги, и теперь люди по-настоящему понимают, что деньги не берутся из воздуха. Когда вы тратите такие деньги, когда вы печатаете такие деньги, это снижает покупательную способность каждого американца.





Так что если вы бедный американец или человек со средним уровнем дохода, вы страдаете от этой экономики. Потому что цены выросли на 20 процентов с тех пор, как Джо Байден вступил в должность. С прошлого года они выросли на 3,5 процента.





В реальном мире это означает, что цены на хлеб, молоко, печение Оrео, подержанные автомобили, новые автомобили, авиабилеты — всё выросло, в то время, как Джо Байден и демократы обрекают нас на забвение. Это неустойчивая политика, она не работает. Американцам это надоело.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2024 года.