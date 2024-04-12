Newsweek: «просто обеспокоены будущим США» — всё больше американцев хотят покинуть страну

Американцы всё чаще стремятся покинуть страну, констатирует Newsweek. Состоятельные жители стараются получить второе гражданство или даже готовят «портфолио паспортов» в качестве защиты от будущих финансовых трудностей. А люди с более скромными доходами рассматривают любые варианты вроде вида на жительство в спокойной стране, где стоимость жизни ниже.

В США наметилась новая тенденция. Состоятельные американцы всё чаще стремятся получить второе гражданство в качестве защиты от будущих финансовых трудностей, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной юридической фирмы Henley&Partners, специализирующейся на вопросах инвестиционной миграции и гражданства.

Представители компании признались, что многие из их клиентов просят создать «портфолио паспортов», которое может пригодиться, если они почувствуют необходимость покинуть страну. При этом главной мотивацией для обращения к услугам фирмы остаётся желание «застраховаться от неопределённости».

«Богатые люди хорошо понимают идею диверсификации инвестиций. Нет смысла иметь гражданство и место жительства в одной стране, когда у меня есть возможность диверсифицировать и этот аспект моей жизни», — цитирует издание слова исполнительного директора компании Доминика Волека.

У Henley&Partners есть индекс паспортов, который делит их по количеству направлений, куда могут отправляться их владельцы без визы. По этой классификации паспорт США занимает шестую строчку и даёт право посещать 189 стран без виз. Самый высокий рейтинг у Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура и Испании — эти паспорта обеспечивают безвизовый въезд в 194 страны.

Однако этот индекс не ослабляет желание американцев получать второе гражданство, отмечает Newsweek. И речь не только о состоятельных людях. По данным портала International Living, в последнее время всё больше простых жителей Штатов хотят получить необходимые документы, чтобы жить за пределами США.

«Я бы сказала, что мы видим со всех сторон людей, которые просто обеспокоены будущим США», — пояснила исполнительный редактор Дженнифер Стивенс. «И поэтому они рассматривают различные варианты. И обнаруживают, какие возможности есть у наших клиентов, то, что давно уже известно, что есть замечательные места за границей, где стоимость жизни ниже, и хорошая погода круглый год, и темп жизни поспокойнее».