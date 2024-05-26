Fox Business: американцы боятся, что цифровая валюта ЦБ США позволит правительству шпионить за ними

На днях палата представителей США приняла законопроект, запрещающий Федеральной резервной системе создавать цифровую валюту ЦБ. Как объяснил инициатор этого законопроекта конгрессмен Том Эммер в интервью Fox Business, введение цифровой валюты ЦБ предоставит правительству США доступ к конфиденциальным данным американцев и, по сути, позволит законно за ними шпионить, что является нарушением свободы и частной жизни людей.

Том, рад вас видеть! Может быть, я что-то упустил, но я думал, что этот законопроект (о запрете цифровой валюты ЦБ США. — ИноТВ) поддержат около 20 демократов, а сегодня мы узнаём, что его поддержали только трое… Что не так с этими демократами, которые не хотят защищать свободу и частную жизнь людей?

ТОМ ЭММЕР, конгрессмен США: Я считаю, что они совершили ошибку, очевидно. Это был совершенно беспартийный проект. В нём просто говорится, что Федеральной резервной системе не разрешается создавать цифровую валюту Центрального банка — средство для слежки в стиле китайской коммунистической партии — до тех пор, пока ФРС не сможет доказать нам, что эта валюта свободна, общедоступна и конфиденциальна. Причём конфиденциальна с большой буквы «К», Шон. И она должна быть аналогом наличных денег.

Если им всё же удастся это сделать, то прежде чем они смогут её создать и внедрить, им придётся обратиться в конгресс за разрешением. Потому что это именно то, чем должны заниматься избранные должностные лица.

У нас оказалось три довольно умных демократа. Люди не понимают, как сильно этот вопрос волнует американскую общественность. Это не борьба республиканцев с демократами, это борьба всех американцев. Американцы не хотят, чтобы их правительство шпионило за ними. И если у нас будет инструмент, который позволит правительству собирать всю нашу конфиденциальную, очень важную финансовую информацию, о покупках, вкладах и снятии денег, — Шон, неужели вы думаете, что они не будут использовать этот инструмент, чтобы контролировать нас? Конечно же, будут.

Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.