Fox Business: американцы боятся, что цифровая валюта ЦБ США позволит правительству шпионить за ними
Том, рад вас видеть! Может быть, я что-то упустил, но я думал, что этот законопроект (о запрете цифровой валюты ЦБ США. — ИноТВ) поддержат около 20 демократов, а сегодня мы узнаём, что его поддержали только трое… Что не так с этими демократами, которые не хотят защищать свободу и частную жизнь людей?
ТОМ ЭММЕР, конгрессмен США: Я считаю, что они совершили ошибку, очевидно. Это был совершенно беспартийный проект. В нём просто говорится, что Федеральной резервной системе не разрешается создавать цифровую валюту Центрального банка — средство для слежки в стиле китайской коммунистической партии — до тех пор, пока ФРС не сможет доказать нам, что эта валюта свободна, общедоступна и конфиденциальна. Причём конфиденциальна с большой буквы «К», Шон. И она должна быть аналогом наличных денег.
Если им всё же удастся это сделать, то прежде чем они смогут её создать и внедрить, им придётся обратиться в конгресс за разрешением. Потому что это именно то, чем должны заниматься избранные должностные лица.
У нас оказалось три довольно умных демократа. Люди не понимают, как сильно этот вопрос волнует американскую общественность. Это не борьба республиканцев с демократами, это борьба всех американцев. Американцы не хотят, чтобы их правительство шпионило за ними. И если у нас будет инструмент, который позволит правительству собирать всю нашу конфиденциальную, очень важную финансовую информацию, о покупках, вкладах и снятии денег, — Шон, неужели вы думаете, что они не будут использовать этот инструмент, чтобы контролировать нас? Конечно же, будут.
Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.
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