Конгрессмен США: Байдены постоянно нарушают закон, пользуясь юридическими лазейками
Вы представляете новый законопроект, который заставит президентов и близких членов их семей раскрывать информацию о своих финансах. Конгрессмен, вы ведь всё это затеяли из-за семьи Байденов, не так ли?
ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен США, глава комитета по надзору палаты представителей: Это касается каждого президента, но я думаю, что ни для кого не секрет, что Байдены стали постоянными нарушителями закона, пользующимися лазейками в президентских ограничительных законах. Это ограничительное законодательство касается не только президента и вице-президента, но и их ближайших родственников, родственников со стороны супругов и детей.
Мы должны знать о конфликтах интересов. Мы должны знать, не осуществляют ли наши соперники по всему миру таинственные переводы на банковские счета членов семьи нашего президента и вице-президента. С этим, мне кажется, согласится каждый американец. И это касается любого президента, будь он республиканцем или демократом.
Я думаю, что общественность поддерживает этот шаг. Как мы и говорили, одним из главных итогов разработки законопроекта, который бы ограничил торговлю влиянием Байдена, должен стать закон, запрещающий торговлю влиянем и в будущем.
Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.