За последнее десятилетие демократическая партия с головой погрузилась в политику, которая подразумевает победу США над всеми врагами и которая, по сути, не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал экс-конгрессмен от Демократической партии Деннис Кусинич в интервью Redacted. От фантазий о России и Трампе демократы перешли к России и Украине, а сегодня делают всё, чтобы разжечь противостояние между Россией и Западом, что чревато ядерной конфронтацией, считает политик.

Ваш антивоенный голос прекрасно вписывался в Демократическую партию в начале 2000-х годов, но теперь это не так. Поэтому я хотела бы услышать ваше мнение, конгрессмен, о том, почему Демократическая партия больше не является антивоенной партией и, по сути, бьёт в военные барабаны даже громче, чем, как мне кажется, большинство людей.

ДЕННИС КУСИНИЧ, экс-конгрессмен от Демократической партии, независимый кандидат на выборах в конгресс: Вы правы. Моя кампания, кстати, не направлена на то, чтобы противопоставить себя демократам или республиканцам. Это два факта: у нас есть Демократическая партия и Республиканская партия. Я же предлагаю точку зрения, которая выше партийности, согласно которой наша страна выше партийности, и которая ставит нас в такое положение, когда мы можем анализировать вещи независимо друг от друга в интересах американского народа.

На мой взгляд, что настигло Демократическую партию за последнее десятилетие, так это желание объединиться вокруг позиции, которая издавна основана на вымысле. А вымысел этот заключается в том, что мы живём в мире, где мы должны победить определённых врагов.

В 2016 году партия выстроила целую историю вокруг того, что Россия ответственна за избрание Дональда Трампа, а затем, чтобы продолжать поддерживать эту историю, она перешла от проблемы «Трамп и Россия» к проблеме «Украина и Россия». Эти истории накладываются одна на другую, в результате чего сегодня мы стоим на пороге проблемы «Запад и Россия» с возможностью её перерастания в ядерную конфронтацию.

Когда я состоял в Демократической партии, я старался рассматривать её как возможность быть сторонником мира. Теперь там всё не так. И я думаю, что отчасти всему виной это реакционное и тошнотворное партийное мышление, а отчасти — желание идти на поводу у действующего президента. Потому что, скажу я вам, в политических партиях это очень сильный импульс — поддерживать действующего главу своей партии. И демократы уже несколько раз оказывались в такой ситуации, когда это было невыгодно американскому народу.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.