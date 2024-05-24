Guardian: cлежка за пропалестинскими активистами в США имеет прямую связь с маккартизмом

Власти США до сих пор следят за выступлениями пропалестинских активистов, используя в качестве предлога борьбу с терроризмом, пишет The Guardian. Как отмечает издание, этот политический надзор имеет давнюю историю и напрямую связан с маккартизмом.

Слежка властей США за пропалестинскими активистами исторически напрямую связана с маккартизмом, пишет The Guardian.



В США органы, занимающиеся борьбой с терроризмом, часто используются для надзора за политическими высказываниями. Противники прав палестинцев как в американском правительстве, так и за его пределами часто примешивают в неприятные им политические взгляды терроризм. Они в публичной сфере демонизирует активистов, выступающих за права палестинцев, и создают почву для преследований со стороны властей США.



Всё это часть не только маккартистской атмосферы, с которой сталкиваются сторонники Палестины, но и более масштабной истории политической слежки в Соединённых Штатах.



В первой половине XX века в США сформировался аппарат политического надзора. Полицейские отделения создавали антикоммунистические «красные отряды», ФБР разработало обширную программу внутренней разведки, направленную против «подрывных элементов», а комитеты конгресса расследовали «неамериканскую деятельность» и угрозы «внутренней безопасности».



Тем не менее к середине 1970-х борцам с подрывной деятельностью в США пришлось перейти в оборону из-за недовольства американцев. Однако, как только на их работу установили определённые ограничения, они нашли новое обоснование для продолжения своей деятельности — терроризм. Все, в том числе ФБР, начали действовать, объясняя свои действия необходимостью бороться с этим самым терроризмом. С тех пор под пристальное внимание властей США попали и пропалестинские активисты.



По сей день Соединённые Штаты продолжают следить за выступлениями в защиту Палестины, используя в качестве предлога борьбу с терроризмом. Члены конгресса от обеих партий призывают к слежке за пропалестинскими активистами, демонизируют их как террористов или агентов иностранных правительств и злоупотребляют надзорными полномочиями конгресса для проведения собственных расследований пропалестинского активизма.