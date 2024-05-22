Sky News: Ирландия, Норвегия и Испания решили признать Палестину государством

Три европейские страны Испания, Ирландия и Норвегия решили признать независимость Палестины, сообщает Sky News. При этом ирландский премьер Саймон Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие государства.
Ирландия, Норвегия и Испания приняли решение официально признать Палестину в качестве независимого государства, сообщает Sky News.
Этот шаг, как отмечает издание, побудил Израиль отозвать своих послов из двух европейских стран — Ирландии и Норвегии.
Выступая в среду, ирландский премьер Саймон Харрис заявил: «Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о том, что мы признаём Государство Палестина, каждый из нас предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения. Я уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся другие страны и сделают этот важный шаг».
Между тем ещё во вторник Министерство иностранных дел Израиля предостерегло страны от этого шага, заявив в сообщении в соцсети X (бывший Twitter), что подобное признание «приведёт к ещё большему терроризму, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира».
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