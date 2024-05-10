Das Erste: Евровидение в Мальмё проходит в атмосфере антиизраильских протестов

Песенный конкурс «Евровидение» должен оставаться вне политики, однако война в Газе оказывает на него сильное влияние, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В шведском Мальмё, где проходит конкурс, постоянно продолжаются пропалестинские демонстрации против участия израильской певицы. В то же время на улицы выходят и другие протестующие, которые хотят таким образом поддержать Израиль.

Война в Газе влияет не только на американскую политику, но и на сферу, которая, вообще-то, должна быть аполитичной, но там уже и в прошлом неоднократно выходили на сцену политические темы. Речь о песенном конкурсе «Евровидение», который проходит на этой неделе в шведском Мальмё. Этим вечером прошёл второй полуфинал, в том числе номер из Израиля, с которым выступила певица Эден Голан. Однако против этого участия Израиля проходят пропалестинские протесты. Поэтому на улицах Мальмё находится очень много полиции. О настроениях в Мальмё расскажет Кристиан Бленкер.

Они протестуют, проводя свой собственный музыкальный фестиваль. Тысячи людей приехали в Мальмё с флагами, чтобы выразить свою позицию. Они говорят, что из-за войны в Газе Израиль должен быть исключён из песенного конкурса «Евровидение».

АЛЬБИН ГИНТЕР, зритель фестиваля: Мне кажется, это просто неправильно, что они участвуют. И на песенном конкурсе «Евровидение» мы не должны говорить о политике.

По данным полиции, на демонстрации против Израиля вышли около десяти тысяч человек. Некоторые заявили, что хотят пройти шествием до места проведения мероприятия.

Тем временем, эти люди вышли на улицы Мальмё, чтобы провести ещё одну демонстрацию — за участие Израиля.

БРИТ АСПЕН-ЛИНД, участница демонстрации: Я здесь, чтобы показать, что есть также люди, которые стоят на другой стороне при проведении крупных демонстраций.

Речь идёт о её выступлении. На генеральной репетиции израильской артистки Эден Голан накануне среди публики слышались некоторые недовольные возгласы. На протяжении ряда дней певицу в Мальмё охраняют особенно тщательно, её местопребывание держится в тайне. Незадолго до выхода на сцену она сделала заявление.

ЭДЕН ГОЛАН, певица из Израиля: Это большая честь — представлять мою страну, особенно в такие времена. Своим выступлением я хочу сделать так, чтобы израильтян услышали.

Европейский вещательный союз EBU организует песенный конкурс «Евровидение». Он подчёркивает, что конкурс должен оставаться вне политики.

ЖАН ФИЛИП ДЕ ТЕНДЕР, директор EBU по СМИ: Это не соревнование между правительствами. Израильский общественный телеканал «Кан» выполнил все условия конкурса, поэтому они могут и в этом году участвовать в песенном конкурсе «Евровидение».

Швеция охраняет мероприятие с помощью большого числа полицейских. Ещё на подступах к концертному залу она избирательно проверяет рюкзаки. Несколько протестующих сумели пробраться к зданию арены.

НАБИЛ АБДУОМАДЖИД, организатор демонстрации: Мы попытались добиться исключения Израиля. Нам это не удалось, Европейский вещательный союз их допустил. Но мы продолжим наш протест.

Если прогнозы букмекеров оправдаются, Израиль пройдёт в финал в субботу. Тогда протестующие хотят собраться здесь снова.

Дата выхода в эфир 9 мая 2024 года.