Hill: офицер разведки Пентагона уволился в знак протеста против политики Байдена

Офицер армии, служащий в Разведывательном управлении Министерства обороны (DIA), подал в отставку в знак протеста против поддержки администрацией Байдена войны Израиля против Газы, пишет The Hill.

В своём заявлении об отставке майор Харрисон Манн утверждает, что беспрекословная поддержка правительством США своего союзника «позволила » убивать палестинских гражданских лиц.

«Политика, которая не выходила у меня из головы последние шесть месяцев, — это почти безоговорочная поддержка правительства Израиля, которое убило и уморило голодом десятки тысяч невинных палестинцев», — пишет Манн в своём письме. «Эта безоговорочная поддержка также поощряет безрассудную эскалацию, которая чревата более масштабной войной».

Манн, руководящий сотрудник DIA, организации, занимающейся сбором военной разведки, служит в армии уже 13 лет, причём примерно половину этого времени он специализируется на Ближнем Востоке и Африке. Ранее он также служил в посольстве США в Тунисе, говорится в его биографии на LinkedIn.

«Каждый из нас записывался на службу, зная, что, возможно, придётся поддерживать политику, в которой мы не были полностью уверены, — пишет Манн. — В какой-то момент — чем бы это ни оправдывалось — вы либо поддерживаете систему, которая позволяет массово морить детей голодом, либо нет».