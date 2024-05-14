Hill: офицер разведки Пентагона уволился в знак протеста против политики Байдена

11:45
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. сообщил, что ракетная опасность второй раз за утро объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
11:44
Президент Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал»
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий Килиан Мбаппе будет выступать за «Реал» в следующем сезоне.
11:42
Россиянам рассказали о правилах безопасного автопутешествия с питомцами
Эксперты предостерегли от распространённых ошибок владельцев домашних животных, которые берут их с собой в автомобильное путешествие.
11:42
В России рынок авто с пробегом на четверть состоял из отечественных машин
Эксперты проанализировали рынок легковых автомобилей с пробегом в I квартале текущего года в России и выяснили, что наибольшую долю занимали машины отечественных марок — 25,08%.
11:41
Представители Подмосковья прошли в финал международной олимпиады «IT-Планета»
В финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» прошли 11 представителей Московской области.
11:31
Водолацкий: ВСУ не надеются на возможность остановить группировку «Запад»
Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что на Харьковском направлении наблюдается полная деморализация украинских террористических формирований.
11:30
Дегтярёв: будем действовать взвешено, не отрываясь от олимпийского движения
Губернатор Хабаровского края и кандидат на должность министра спорта России Михаил Дегтярёв считает, что российский спорт не должен отрываться от олимпийского движения.
11:27
В ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о расширении программы стажировок для выпускников ведущих вузов России.
11:26
Врач Семакина рассказала о причинах синдрома сухого глаза
Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» назвала причины появления синдрома сухого глаза.
11:26
Asia Times: ВС России нанесут значительный ущерб ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие нанесут ещё больший ущерб ВСУ в Харьковской области, пишет издание Asia Times.
11:22
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
11:19
Кремль опубликовал все назначения в руководстве администрации президента России
На сайте Кремля официально опубликовали все назначения в руководстве администрации президента России Владимира Путина.
11:16
Кузнецов: счастлив, что «Каролина» сумела отыграться и победить «Рейнджерс»
Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился эмоциями после победы над «Рейнджерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
11:12
«Военная хроника»: командование ВСУ покинуло Купянск
«Военная хроника» пишет, что появились данные, что командование ВСУ покинуло Купянск.
11:09
Путин назначил Дюмина своим помощником
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
11:07
Мэр Сочи уходит в отставку
Мэр Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.
11:04
Путин назначил Орешкина замруководителя администрации президента России
Российский лидер Владимир Путин назначил Максима Орешкина замруководителя администрации президента России.
11:01
Путин переназначил Вайно главой администрации президента России
Российский лидер Владимир Путин переназначил Антона Вайно главой администрации президента России.
11:01
NYT: Буданов назвал критической для ВСУ ситуацию в Харьковской области
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обстановка, в которой оказались ВСУ в Харьковской области, становится критической. Его слова приводит газета The New York Times.
11:00
Гатиятулин назначен главным тренером «Ак Барса»
Анвар Гатиятулин стал новым главным тренером казанского «Ак Барса».
11:00
Николай Патрушев стал помощником президента России
Николай Патрушев был назначен помощником президента России Владимира Путина.
10:56
Песков сохранил пост пресс-секретаря президента России
Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента России и замглавы его администрации.
10:54
Синоптик Ильин рассказал о потеплении в Москве до +21 °С
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни.
10:48
Главный тренер «Колорадо» — о Ничушкине: плохо для команды, но хочу, чтобы он был счастлив
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об отстранении нападающего клуба Валерия Ничушкина.
10:48
СК возбудил дело против главы компании — владельца упавшего в Мойку автобуса
Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело против генерального директора компании, автобус которой ранее упал в реку Мойку в Петербурге.
10:41
Автоэксперт Пономарёв рассказал о признаках неисправности стартера
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв перечислил основные признаки неисправности стартера.
10:38
Politico: Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России
Венгрия не поддерживает антироссийские санкции, в том числе против сжиженного природного газа в рамках 14-го пакета ограничительных мер, которые могут оказать негативное влияние на энергетический рынок Евросоюза, пишет издание Politico.
10:30
В 82% компаний России назвали повышение зарплат лучшей мотивацией для работников
Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, какие способы мотивации сотрудников в российских компаниях признают наиболее эффективными. В 82% компаний считают, что больше всего сотрудников мотивирует повышение зарплат.
10:30
В Москве оформили 8500 семейных ипотек с начала года
В Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».
10:29
Кузнецов повторил достижение Овечкина по голам в плей-офф НХЛ
Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов стал шестым игроком, который забил минимум три гола за карьеру в потенциальных играх на выбывание.
10:26
СК возбудил дело против начальника управления кадров Минобороны России Кузнецова
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова.
10:20
Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
10:16
Опрос показал, что на майские праздники на шашлыки съездили лишь 10% россиян
Лишь 10% принявших участие в новом опросе россиян съездили на пикник или шашлыки в период майских праздников. Большинство респондентов отдыхали дома или работали.
10:14
Табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо»
Защитник «Колорадо» Джек Джонсон заявил, что табличку с фамилией нападающего Валерия Ничушкина уже удалили из раздевалки команды.
10:10
Суд приговорил к 18,5 года готовивших теракт в Черкесске боевиков
Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесской Республике.
10:09
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая
Президент России Владимир Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая.
10:07
Собянин анонсировал начало масштабной программы капремонта московских школ
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт программе капитального ремонта столичных школ. В текущем году начнут работы в 50 зданиях, а в дальнейшем ежегодно будут добавлять до 100 объектов.
10:07
Москвичи получат доступ к документам своих детей в приложении «Мой id»
Функционал мобильного приложения «Мой id» расширили. Теперь у москвичей будет возможность доступа к данным документов своих детей, таких как свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, полис ОМС и ИНН.
10:06
МО: военные России взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» под Харьковом
Российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
09:58
Житель Новосибирска приговорён к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд
Пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.
09:58
«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с Семаком 25 мая
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, когда клуб подпишет новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
09:45
Константинов: поставка Украине F-16 доказывает, что бдительности терять нельзя
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал возможную поставку на Украину американских истребителей F-16.
09:44
Серавалли: Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества.
09:37
Врач Зиркуева рекомендовала исключить острую еду при болях в горле
Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева посоветовала при болях в горле исключить из рациона жирную, острую, солёную, кислую, слишком холодную или горячую пищу.
09:37
В Печатниках установят три спортплощадки для пейнтбола
В московском районе Печатники на территории парка технических видов спорта установят три спортплощадки для пейнтбола, заявил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
09:37
Московская компания вдвое увеличила производство RFID-продукции за 2023 год
Предприятие из Москвы в два раза увеличило производство инновационных RFID-меток для автотранспорта в прошлом году.
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В Москве выбрали лучшие ИИ-сервисы для лучевой диагностики
Московские учёные оценили и выбрали лучшие сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для лучевой диагностики, уже работающие в московском здравоохранении.
09:35
Физиолог Созыкин рассказал о продуктах, улучшающих сон
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о продуктах, которые могут улучшить качество сна.
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Диетолог Круглова рассказала об отличиях лайма от лимона
Врач-диетолог Наталья Круглова назвала основные отличия лимона от лайма.
09:32
Йорг Лау: премьер Дании анонсировал передачу F-16 Украине в течение месяцев
Журналист Diе Zeit Йорг Лау заявил, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в реальности анонсировала передачу F-16 Украине в течение месяцев, а не месяца.