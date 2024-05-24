TCN: фейк о контракте Такера Карлсона с российским ТВ — предлог для слежки

Американские СМИ намеренно вбросили «утку» о сотрудничестве Такера Карлсон с российским телевидением, чтобы дать администрации Байдена право шпионить за неугодным журналистом, говорится в новом материале TCN. По словам Карлсона, дезинформация активно используется в США для «внутренних репрессий».

ПАТРИК БЕТ-ДЭВИД, основатель и ведущий Valuetainment: Хочу извиниться, потому что не поздравил вас в самом начале… Одно из самых честных изданий, Newsweek, сообщает о вашем грандиозном контракте с российским телевидением. Мои поздравления.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: (Смеётся.) Это часть моих продолжающихся деловых отношений с Владимиром Путиным! Нет, конечно, я никогда этого даже не рассматривал. Понятия не имею, о чём они говорят. Я никак не связан с российскими СМИ, конечно же, я не мог бы даже назвать три российских издания. Я не говорю по-русски.





Но это предлог для ордера FISA. Для этого информация и вбрасывается. Newsweek это знает, и они, конечно же, злятся на меня за другое. Они делают этот вброс — и внезапно администрация Байдена получает, знаете ли, предлог шпионить за мной. Хотя они уже шпионят. Последние несколько лет.





С ума сойти, мы живём в стране, где это совершенно незаконно, и все знают, что это происходит, и никто ничего не говорит об этом. А тем немногим, кто высказывается, таким людям, как Джулиан Ассанж и Эд Сноуден, грозит пожизненное заключение. Знаете, это немного шиворот-навыворот, я бы сказал…





Но эта история… Послушайте, СМИ не просто вводят в заблуждение. Они не просто рабочие пчёлы Демократической партии. Они, знаете ли, хотят вам навредить, по-настоящему навредить, например, отправить вас в тюрьму или убить. Настолько они вовлечены в работу машины внутренних репрессий в этой стране.

Дата выхода в эфир 23 мая 2024 года.