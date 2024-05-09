TCN: экс-помощница Байдена, обвиняющая его в домогательстве, рассказала, за что её преследовали как «российского агента»

После того как несколько лет назад бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила своего босса в сексуальных домогательствах, она перебралась в Россию, спасаясь от судебного преследования на родине и обвинения в шпионаже в пользу Москвы. В интервью Такеру Карлсону экс-сотрудница сената рассказала, что ей пришлось пережить в то время, и как Вашингтон, вместо того чтобы опровергать доказательства, моментально повесил на неё клеймо «российского агента».

ТАРА РИД, экс-сотрудница сената США, бывшая помощница Байдена: Это произошло после — когда я находилась здесь, в Москве, в России. Я приехала сюда, чтобы прорекламировать свою книгу и проконтролировать работу над её переводом. Я дала интервью на «Первом канале». А Первый канал...

Это российский телеканал.

ТАРА РИД: Да. И он, судя по всему, попал под санкции. Я приехала сюда в отпуск, так что вещей взяла с собой буквально дней на пять-семь. У меня с собой было не так уж много всего. А потом, где-то с середины отпуска мне начали поступать сообщения от бывших сотрудников разведки, пытавшихся со мной связаться, — от разоблачителей в духе: «Слушай, если ты вернёшься, тебе грозит обвинение». Я обсудила этот вопрос со своими адвокатами...

Обвинение в чём?

ТАРА РИД: В соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Его же использовали, чтобы начать судебное преследование Марии Бутиной.

И Пола Манафорта.

ТАРА РИД: И его, и Марии Бутиной. Быть может, вы знаете, есть очень хорошая статья под названием «Шпионка, которой не было» — в ней объясняется, почему Бутина не была шпионкой, ведь это правда. Сейчас Бутина работает в Госдуме, но её это определённо затронуло. В результате чего был создан прецедент — из-за дела Пола Манафорта и дела Бутиной.

Давайте поясним: вы же американка...

ТАРА РИД: Да.

...которая обвинила действующего президента в сексуальных домогательствах, имевших место, когда вы на него работали в годы вашей молодости. И у вас есть доказательства в подтверждение того, что это правда.

ТАРА РИД: Верно.

Доказательства, относящиеся к тому периоду, что, на мой взгляд, является ключевым моментом. И внезапно вы становитесь преступницей, поскольку оказались в чужом городе и дали интервью на телевидении. Я ничего не упустил?

ТАРА РИД: Если помните, в 2019 году в числе клеветнических заявлений в мой адрес было то, что я была российским агентом, хотя никаких связей с Россией у меня не было. Прямо сразу такое заявление The New York Times сделал представитель предвыборного штаба Байдена. По их словам, они первым делом выступили именно с таким ответом — не с опровержением, не с чем-либо ещё. Они сказали: «Да она российский агент!». Это началось в 2019 году, и потом было подхвачено уже везде.

Дата выхода в эфир 09 мая 2024 года.