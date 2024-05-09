CBS News: TikTok будет судиться с правительством США

Представители компании TikTok обратились в суд в связи с недавно принятым американским конгрессом законом, который по сути вынуждает китайскую ByteDance продать свою соцсеть покупателю из США и предусматривает в противном случае запретить её на всей территории страны, передаёт CBS News. По информации канала, в TikTok считают, что закон является нарушением американской конституции, и просят суд приостановить или же отменить его вступление в силу.

А сегодня утром мы следим и за ещё одной темой: иском TikTok к правительству США. В суд гигант рынка соцсетей обратился в связи с новым законом, который запретит его приложение по всей территории Америки — в том случае, если китайская компания-учредитель не согласится на продажу соцсети.

Представители TikTok заявляют, что новый закон противоречит конституции, утверждая, что он нарушает свободу слова. Между тем, сторонники принятого теперь закона считают, что он имеет огромное значение для национальной безопасности.

За всеми этими событиями следит Скотт Макфарлейн, который находится на Капитолийском холме. Скотт, разъясните нам всё это.

СКОТТ МАКФАРЛЕЙН, корреспондент CBS News в конгрессе США: Доброе утро, Энн-Мари! Претензия TikTok заключается в том, что от неё требуют невозможного, а именно — чтобы её владелец, китайская компания ByteDance, продала её покупателю, одобренному американскими властями в течение нескольких месяцев. В противном случае ей будет угрожать полный запрет на территории США. В TikTok утверждают, что такие требования нарушают первую поправку к Конституции США, и что компания сталкивается с особым отношением властей из-за своих связей с Китаем.





В своём исковом заявлении представители TikTok рассуждают так: «Сомнений нет: этот закон вынудит TikTok прекратить свою деятельность с 19 января 2025 года, что лишит голоса 170 миллионов американских граждан, пользующихся нашей платформой для того, чтобы общаться таким образом, который будет невозможно воспроизвести на других ресурсах».





Закон был принят конгрессом быстро, и поддержали его подавляющее большинство конгрессменов и сенаторов, несмотря на то, что по остальным вопросам они то и дело оказываются в тупике. Члены конгресса рассудили, что в данном случае связи с Китаем представляют угрозу и для национальной безопасности США, и для неприкосновенности частной жизни пользователей TikTok. Как отметил член одного из комитетов палаты представителей от Республиканской партии, TikTok — «это тот же наблюдательный воздушный шар, только он у вас в телефоне».





TikTok подобные обвинения отверг и потребовал суд отсрочить или же вовсе отменить вступление закона в силу. И вот, что любопытно, Энн-Мари: в исковом заявлении представители компании подчёркивают, что многие из членов конгресса, которые участвовали в принятии этого закона, имеют аккаунты в TikTok и ими пользуются.

А как же иначе. Большое вам спасибо, Скотт!

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.