«В России я такого безумия не видел» — швейцарский журналист о цензуре на Западе
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Снова и снова статьи, также и в Германии, про TikTok, про платформу с видео, активно используемую, особенно молодёжью, в них американцы особенно сильно агитируют за запрет TikTok. И я хотел бы отметить, что мы в актуальном Weltwoche, в пасхальном номере Weltwoche, который, как и прежде, разумеется, достоин прочтения, в этом пасхальном Weltwoche у нас есть очень интересная статья эксперта, от социал-демократического эксперта по СМИ, который выступает против запрета TikTok, с аргументом, который, конечно, кажется мне очевидным, а именно с аргументом о том, что потребителям должно быть разрешено самим решать, какие средства массовой информации они используют.
Нет нужды в том, чтобы государство разжёвывало что-то, чтобы оградить людей, так сказать, от самих себя! По моему мнению, это касается и российских порталов, таких как Russia Today. Это совершенное безумие, что в Европейском союзе, который так ценит свою свободу, эти порталы запрещены именно в ЕС, в Германии. Если вы находитесь в России, вы, конечно же, можете в интернете просмотреть западные СМИ. Там ничего не заблокировано. По крайней мере, не было закрыто, когда я был в Москве в прошлом году. Что-то с нами не в порядке, если мы начинаем запрещать определённые СМИ, потому что якобы эти страны нам идеологически не подходят.
Дата публикации 02 апреля 2024 года.
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