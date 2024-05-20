Guardian: cуд разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

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NYT: ВСУ деградируют из-за старых проблем New York Times
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Катастрофический момент для Киева: CNN о продвижении российских войск на харьковском направлении CNN
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Федотов — о победе над «Пари НН»: пропущенные голы всегда вызывают недовольство
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.
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Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой
Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина рассказала, как определить удовлетворённость работой.
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Специалист Белоусова рассказала о плюсах поступления в колледж
Директор АНО ДПО «Национальный центр профориентации и карьерного консультирования» Юлия Белоусова заявила, что к плюсам поступления в колледж относится возможность получения специализированных навыков и компетенций.
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Нидерланды поставят на Украину бронемашины, оснащённые боевыми модулями с ДУ
Бронеавтомобили, оснащённые боевыми модулями с дистанционным управлением (ДУ), в ближайшее время намерены поставить Украине Нидерланды.
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Стилист Герман назвала лён одним из трендов лета 2024 года
Стилист Марина Герман рассказала о трендах 2024 года. В частности, считает эксперт, актуален лён.
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Гендир «Пари НН» — после поражения от ЦСКА: злой рок продолжает преследовать команду
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.
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В Тверской области подняли обломки сбитого в 1942 году бомбардировщика
В Ржевском округе Тверской области поисковики сводной группы отрядов «Память 29-й Армии» (Ржев), «Авангард» (Селижарово) и «Звезда» (Тверь) подняли обломки бомбардировщика Пе-2, сбитого в 1942 году.
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Инвестор Спинка спрогнозировал дальнейший рост стоимости золота
Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что цены на золото продолжат расти и достигнут очередного рекорда.
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Минтранс Турции: система сигнализации у вертолёта Раиси была отключена
Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что Анкара не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолёта с иранским лидером Ибрагимом Раиси.
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Гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тысяч открыток
Гости Международного книжного салона в Санкт-Петербурга отправили более 30 тыс. открыток с помощью «Литературной почты», что почти в два раза больше, чем годом ранее.
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Площадь пожара в Подмосковье составила 3,6 тысячи квадратных метров
Пламя охватило всю кровлю швейной фабрики в подмосковном Ногинске. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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«Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд
«Пари НН» стал первым клубом в истории чемпионатов России, который пропустил 6+ голов дважды подряд.
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В Тверскую область направят более 107 млн рублей на строительство и модернизацию школ
Тверская область получит 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.
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МИД: гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок в Афганистан
Гражданам России следует воздержаться от поездок в Афганистан в связи с крайне сложной ситуацией с безопасностью в стране.
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Стало известно о скором запуске благотворительного фонда «Пари и Побеждай»
У PARI появится собственный благотворительный фонд, который станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании.
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Пасечник: склад с ГСМ повреждён при обстреле Свердловска в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами.
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Новое занятие «Разговоров о важном» посвятили Дню детских общественных объединений
В понедельник, 20 мая, прошёл новый урок в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Темой стал День детских общественных организаций, который отмечался 19 мая.
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ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ
ЦСКА нанёс поражение «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
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МО Германии: ещё семь стран будут поставлять ВСУ технику и ракеты
В Министерстве обороны Германии заявили, что ещё семь стран будут поставлять ВСУ технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО.
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Госдеп: Иран просил помощи в связи с авиакатастрофой, но оказать её не удалось
Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, но оказать её не удалось, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
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Риелтор Апрелев рассказал об особенностях сдачи квартиры в аренду
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, какие существуют особенности сдачи квартиры в аренду.
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Блинкова проиграла Зигемунд и не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг турнира в Рабате (Марокко).
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Для тушения пожара в Подмосковье задействовали высотную технику
Сотрудники МЧС России продолжают бороться с пожаром в подмосковном Ногинске, где горит кровля швейной фабрики. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для тушения задействовали высотную технику.
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Орбан: намерение МУС арестовать Нетаньяху — абсурдное и позорное
Решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не встретило поддержки со стороны Венгрии, глава правительства которой, Виктор Орбан, счёл такие шаги абсурдными.
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Гастроэнтеролог Чернова рассказала о недостатках готовой еды в контейнерах
Гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова высказалась о недостатках готовой еды в контейнерах. В частности, такой тип питания не соотносится с индивидуальными потребностями человека.
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Агент Помазуна: психологически Илье тяжеловато бороться за выживание в «Урале»
Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал будущее своего клиента.
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Кирби: США не располагают данными о причинах аварии вертолёта с Раиси
США не располагают данными о причинах аварии вертолёта, в результате которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.
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ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, начался пожар
Украинские войска нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, на месте обстрела начался пожар.
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Врач Машкова назвала первые признаки меланомы
Врач-дерматоонколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова рассказала, по каким первым признакам можно определить меланому.
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Госдеп: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме
Американские санкции против Ирана, в число которых входят рестрикции в отношении воздушных судов, сохранятся в полном объёме, несмотря на гибель в авиакатастрофе президента исламской республики Ибрагима Раиси и главы иранского МИД Амира Абдоллахияна.
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Хабиб Нурмагомедов и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о приглашении бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и блогера Хасбуллы Магомедова на первый матч клуба в высшем дивизионе чемпионата России.
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Экс-генерал ВСУ Кривонос: ситуация на Украине выходит из-под контроля
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля, так как Владимир Зеленский и военное руководство не справились с задачей укрепления обороны на наиболее сложных участках фронта.
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Нутрициолог Семаева посоветовала пожилым заменить соль на пряные приправы
Нутрициолог Ирина Семаева посоветовала пожилым людям заменить соль на пряные приправы и травы, а также отказаться от жирной, острой, консервированной пищи, сладостей, газировки и алкоголя.
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Сенников: Джикия должен перейти в «Локомотив» не ради перехода, а чтобы стать лидером
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе в клуб защитника «Спартака» Георгия Джикии.
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Врач Белоусов назвал симптомы желчнокаменной болезни
Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, по каким признакам можно определить желчнокаменную болезнь.
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Тренер Махачева — о бое с Порье: хочу, чтобы поединок продлился пять раундов
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о бое с американцем Дастином Порье.
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Остин ожидает от Украины применения вооружений США в пределах её границ
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что по-прежнему ожидает от Киева применения вооружений США в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.
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Врач Мухамадьяров высказался о способности холодных напитков вызвать ангину
Врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров высказался о способности холодных напитков вызвать ангину.
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Аллерголог Усачёва дала советы по защите от тополиного пуха
Врач-аллерголог Анна Усачёва рассказала, как защититься от тополиного пуха.
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В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики
Пожар произошёл 20 мая в городе Ногинске в Московской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, там загорелась кровля швейной фабрики.
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Фальк: «Бавария» рассматривает замену Тухеля тренером «Брентфорда»
Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк может возглавить «Баварию».
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Психиатр Слышалова перечислила признаки депрессии
Врач-психиатр Анастасия Слышалова рассказала, как распознать депрессию.
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Эрдоган объявил в Турции однодневный траур в связи с гибелью Раиси
Однодневный общенациональный траур пройдёт в Турции в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси
США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате аварии с вертолётом.
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
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Блинкен: требование ареста Нетаньяху угрожает работе по освобождению заложников
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта ставит под угрозу работу по освобождению заложников в секторе Газа.
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Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение прокурора МУС
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться ордеров на арест премьера и главы Минобороны Израиля.
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Шеф Пентагона Остин заверил в непричастности США к крушению вертолёта Раиси
Соединённые Штаты никоим образом не причастны к крушению вертолёта в Иране, в результате которого погибли президент исламской республики Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Амир Абдоллахиян.
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Путин: российский ТЭК развивается, несмотря на санкции
Президент России Владимир Путин заявил, что отечественный ТЭК развивается и надёжно обеспечивает потребности страны, несмотря на санкции.
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Пентагон: США пока не планируют направлять военных инструкторов на Украину
Американских военных инструкторов не будут направлять на Украину. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун.