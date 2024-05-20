Guardian: cуд разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Лондонский суд разрешил Джулиану Ассанжу подать апелляцию против его экстрадиции в США. Решение было принято после того, как британская сторона не получила от американских властей подтверждений, что они будут соблюдать определённые гарантии в процессе над основателем WikiLeaks, пишет The Guardian.

Лондонский суд разрешил Джулиану Ассанжу подать новую апелляцию против его экстрадиции в Соединённые Штаты. Там основателю WikiLeaks, которого обвиняют в разглашении военных секретов и шпионаже, может грозить 175 лет тюрьмы или высшая мера наказания, пишет The Guardian.

Ранее британские судьи потребовали от Вашингтона гарантий того, что в случае разбирательства в США разоблачитель сможет ссылаться на первую поправку к Конституции страны о свободе слова и не будет приговорён к смертной казни. Но ответ американской стороны их не удовлетворил, отмечает издание.

Ассанж, который находится в тюрьме Белмарш, не явился в суд по состоянию здоровья. Но среди присутствующих на заседании были его жена Стелла, которая заявила, что у президента США Джо Байдена «заканчивается время, чтобы поступить правильно» и прекратить судебное преследование её мужа, обращает внимание The Guardian.