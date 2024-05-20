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Guardian: cуд разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

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Лондонский суд разрешил Джулиану Ассанжу подать апелляцию против его экстрадиции в США. Решение было принято после того, как британская сторона не получила от американских властей подтверждений, что они будут соблюдать определённые гарантии в процессе над основателем WikiLeaks, пишет The Guardian.
Guardian: cуд разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США
AP
Лондонский суд разрешил Джулиану Ассанжу подать новую апелляцию против его экстрадиции в Соединённые Штаты. Там основателю WikiLeaks, которого обвиняют в разглашении военных секретов и шпионаже, может грозить 175 лет тюрьмы или высшая мера наказания, пишет The Guardian. 
 
Ранее британские судьи потребовали от Вашингтона гарантий того, что в случае разбирательства в США разоблачитель сможет ссылаться на первую поправку к Конституции страны о свободе слова и не будет приговорён к смертной казни. Но ответ американской стороны их не удовлетворил, отмечает издание.
 
Ассанж, который находится в тюрьме Белмарш, не явился в суд по состоянию здоровья. Но среди присутствующих на заседании были его жена Стелла, которая заявила, что у президента США Джо Байдена «заканчивается время, чтобы поступить правильно» и прекратить судебное преследование её мужа, обращает внимание The Guardian.
 
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источник
Guardian Великобритания Европа
теги
WikiLeaks Великобритания Джо Байден Джулиан Ассанж суд судебный процесс США
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