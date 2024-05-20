ABC: экстрадиция или продолжение судебных баталий — 20 мая Ассанжа ожидает решающий суд

В понедельник журналиста Джулиана Ассанжа, обвиняемого США в шпионаже, ожидает кульминация его 13-летних судебных тяжб и задержаний, пишет ABC News. 20 мая лондонский суд вынесет решение о том, удовлетворили ли их гарантии США в том, что Ассанжу не грозит смертная казнь в случае экстрадиции и что он может опираться на свободу слова, предусмотренную Конституцией США. В противном случае его судебные баталии затянутся ещё на долгие месяцы.

«Судебная сага» журналиста Джулиана Ассанжа, тянущаяся уже более десяти лет, может завершиться в Великобритании уже в понедельник. Как сообщает ABC News, 20 мая Ассанжу предстоит слушание в Высоком суде Лондона, которое может закончиться его отправкой в США для предъявления обвинений в шпионаже или дать ему ещё один шанс обжаловать свою экстрадицию.

Исход дела будет зависеть от того, какое значение судьи придадут заверениям американских чиновников в том, что права Ассанжа не будут ущемлены, если он предстанет перед судом в США. Как объясняет издание, лондонские судьи должны вынести решение о том, удовлетворили ли суд гарантии Вашингтона в том, что Ассанжу не грозит смертная казнь и что он может опираться на право и свободу слова, предусмотренное Первой поправкой Конституции США, если его будут судить за шпионаж в Соединённых Штатах.

По словам юристов Ассанжа, журналист может оказаться на борту самолёта через Атлантику уже в течение 24 часов после принятия решения или же его дело может снова затянуться на месяцы судебных баталий.

Организация Ассанжа WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных военных документов США о войнах Вашингтона в Афганистане и Ираке, что стало одним из крупнейших скандалов в военной истории США, а также множество дипломатических депеш. В апреле 2010 года на сайте было опубликовано видео, на котором запечатлена атака американского вертолёта в 2007 году, в результате которой в Багдаде погибли десятки человек. Власти США намерены судить Ассанжа по 18 обвинениям, утверждая, что его действия с WikiLeaks нанесли ущерб национальной безопасности США и поставили под угрозу жизнь агентов, пишет ABC News.