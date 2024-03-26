Guardian: лондонский суд отложил экстрадицию Ассанжа в США

17:28
Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад»
В пресс‑службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос, вернулся ли полузащитник Арсен Захарян в расположение испанского клуба.
17:27
Власти Мэриленда не нашли террористического следа в обрушение моста в Балтиморе
Инцидент в Балтиморе, где обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки, расценивается как чрезвычайное происшествие. С соответствующим заявлением выступил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур.
17:26
Автоэксперт Хайцеэр рассказал о подготовке машины к весне
Автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал водителям подготовить свои машины к эксплуатации в тёплое время года. По его словам, прежде всего стоит приобрести летние шины.
17:24
BFMTV: школы в департаменте Франции получили сообщения с угрозами взрыва
Около 15 школ в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции получили сообщения с угрозами взрыва.
17:21
Родственников обвиняемого в теракте в «Крокусе» увезли из кишлака в Душанбе
Соседи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Шамсидина Фаридуни заявили, что членов его семьи «люди в форме» забрали из кишлака Лойоби и повезли в Душанбе.
17:20
Метеоролог Старков спрогнозировал апрельскую погоду в Москве на текущей неделе
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в ближайшую неделю в столичном регионе ожидается апрельская погода.
17:15
На Кубани полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе.
17:14
Фигурист Володин: ощущал обиду, когда не мог найти партнёршу в России
Фигурист Никита Володин, выступающий за Германию в спортивной паре с Минервой Хазе, заявил, что ощущал обиду из-за того, что не мог найти партнёршу на родине в России.
17:13
Новым главой СВР Украины стал Олег Иващенко
Владимир Зеленский назначил на должность главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
17:10
Украинский беспилотник атаковал Горловку в ДНР
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет в районе населённого пункта Горловка в Донецкой Народной Республике.
17:08
Аналитик Васильев спрогнозировал динамику курса рубля в апреле
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.
16:57
MD: «Барселона» намерена подписать Холанда летом 2025 года
Руководство «Барселоны» и президент команды Жоан Лапорта планируют подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
16:57
Росгвардия: с Украины увеличилось число звонков с призывами к совершению терактов
В пресс-службе Росгвардии заявили, что ведомство зафиксировало увеличение числа звонков с территории Украины, в ходе которых украинцы призывают к совершению терактов в России.
16:48
Зеленский уволил секретаря СНБО Украины Данилова
Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
16:47
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле»
В МЧС России заявили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.
16:47
Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, что спастись помогла бутылка воды
Одна из пострадавших в «Крокус Сити Холле», Маргарита Чавычалова, рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление.
16:44
Шевнина: если зовут белорусов на ЧР по биатлону, то нужно подготовить гимн
Биатлонистка Полина Шевнина отреагировала на то, что организаторы чемпионата России не включили гимн Белоруссии на церемонии награждения для победительницы гонки преследования Анны Солы.
16:43
МВД Белоруссии: гражданам поступают сообщения с предложением совершить теракт
Гражданам Белоруссии начали поступать сообщения с предложением совершить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
16:41
Автоэксперт назвал обязательное условие сдачи машины в трейд-ин после ДТП
Автоэксперт Булат Закиев рассказал, в каком случае машину стоит обязательно менять после ДТП и сдавать по программе трейд-ин.
16:40
Посол Боцан-Харченко: Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии из-за страха
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад заблокировал заседание Совета Безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО из-за страха перед правдой.
16:38
RT: КГБ Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокусе»
Комитет государственной безопасности Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
16:37
Психолог Щербакова: записки помогут перестать забывать о важных делах
Медицинский психолог Ольга Щербакова дала советы, как перестать забывать о важных делах, таких как выключить утюг и закрыть дверь.
16:36
Мостовой: Зиньковский должен заменить Промеса в «Спартаке»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кто может заменить нападающего Квинси Промеса в «Спартаке».
16:32
Депутат Толмачёв — о поддержке Украины: пострадавшим окажется Европа, а не США
Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что в ситуации с поддержкой Украины главным пострадавшим окажется Европа, а не США.
16:31
Во время тушения «Крокуса» один из пожарных расчётов оказался заблокирован
Ликвидация сотрудниками МЧС пожара на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» была сопряжена с риском для жизни. Один из пожарных расчётов оказался заблокирован спустя час после начала тушения.
16:29
Politico: на Украине всё меньше людей готовы вступать в ВСУ
На Украине наблюдается всё меньше людей, которые желают вступать в ряды украинской армии, говорится в материале газеты Politico.
16:29
Центробанк России сообщил о падении прибыли российских банков в феврале на 22%
Центральный банк России опубликовал материалы, из которых следует, что в феврале банки страны сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январём — до 275 млрд рублей.
16:27
МИД России: резолюция ООН должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе
Резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа должна помочь предотвратить операцию Израиля в Рафахе, сообщили в МИД России.
16:22
Винер — о нейтральном статусе: команда бомжей без флага и гимна
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер раскритиковала решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
16:21
Власти Балтимора были в курсе, что врезавшийся в мост корабль потерял управление
Грузовой корабль, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, потерял управление, экипаж оповестил об этом местные власти.
16:17
Профсоюз машинистов ФРГ добился от ж/д компании 35-часовой рабочей недели
Профсоюз машинистов Германии GDL добился от железнодорожной компании Deutsche Bahn введения 35-часовой рабочей недели без сокращения заработной платы.
16:17
В ЯНАО заявили о росте интереса жителей к занятиям спортом
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что интерес к занятиям спортом в регионе постоянно растёт.
16:15
Сальдо сообщил о смерти девочки, пострадавшей от обстрела ВСУ в Каховке
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии после вчерашнего обстрела жилых домов Каховки со стороны ВСУ, умерла.
16:13
Фельдшер рассказал, как московские медики спасали пострадавших в «Крокусе»
Фельдшер Сергей Каширин рассказал, как московские медики спасали пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
16:11
Лукашенко: войска НАТО не станут защищать Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военные НАТО не станут защищать Украину, сообщает БЕЛТА.
16:09
Губерниев: стыдно, что организаторы ЧР по биатлону не включили гимн Белоруссии на награждении
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство и организаторов чемпионата России по биатлону за то, что в честь победы Анны Солы не включили гимн Белоруссии во время награждения.
16:09
В Тюмени открыли программу «Наставники специального назначения»
В Тюменской области открыли образовательную программу «Наставники специального назначения», в рамках которой будут обучать наставников для филиалов центра «Воин».
16:08
ГД приняла в I чтении законопроект о списании процентов по кредитам бойцов СВО
Депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников спецоперации.
16:03
Юрист Красовская рассказала подробности о повышении пособий родителям с 1 апреля
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала подробности о повышении пособий родителям с 1 апреля.
16:02
Сийярто: заявления стран НАТО об Украине увеличивают риски начала войны
Заявления от имени стран — членов НАТО об отправке войск на Украину приближают риск начала третьей мировой войны, предупреждает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
15:57
В Челябинской области повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка
В Челябинской области с 1 июля повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка.
15:56
ВС России поразили гаубицу FH-70, обстреливающую позиции с окраины Северска
Российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу FH-70, которая обстреливала позиции ВС России с окраины города Северска в ДНР, заявило Минобороны РФ.
15:52
Мусаев: стал тренером «Краснодара» не потому, что родственник президента, я заслужил это
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал критику в свой адрес.
15:52
Губернатор Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии.
15:51
Госдума приняла закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей
Закон о запрете педофилам посещать места скопления детей был принят Государственной думой в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
15:44
Путин поблагодарил прокуроров Донбасса и Новороссии за их работу
Российский лидер поблагодарил прокуроров ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за работу в сложных условиях.
15:43
Бортников — о том, стоят ли за терактом США, Британия и Украина: думаем, что так
Директор ФСБ Александр Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокус Сити Холле» США, Великобритания и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так.
15:42
Врач Кашух назвала слишком строгую диету главной ошибкой желающих похудеть
Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Екатерина Кашух рассказала о главных ошибках, совершаемых желающими похудеть.
15:39
ФСБ: информация США о подготовке теракта носила общий характер
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что информация о подготовке теракта в России, переданная США, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали.
15:38
Лукашенко: сутки с Путиным не спали, взаимодействуя после теракта в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин находился в постоянном взаимодействии с белорусским коллегой Александром Лукашенко после теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщил лидер Белоруссии, из-за этого они «сутки не спали».