Guardian: лондонский суд отложил экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона постановил отложить экстрадицию в Америку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Для возобновления процесса британские судьи потребовали, чтобы власти США предоставили ряд гарантий, в том числе, что не станут принимать в отношении разоблачителя смертную казнь, пишет The Guardian.

Джулиану Ассанжу была предоставлена отсрочка в его борьбе против экстрадиции в Америку. Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks может передать своё дело на апелляционное слушание, если Великобритания и США не смогут выполнить определённые условия, пишет The Guardian.

Суд требует, чтобы Соединённые Штаты позволили Ассанжу ссылаться на первую поправку американской Конституции, гарантирующую свободу слова. Они также должны гарантировать, что его австралийское гражданство не скажется на ходе разбирательства и что в отношении разоблачителя не будет приниматься смертная казнь, поясняет издание.

Если суд не получит подобные гарантии до 16 апреля, то защита сможет подать апелляцию. Впрочем, даже в случае предоставления заверений стороны смогут подать ходатайство, прежде чем будет вынесено окончательное решение о подаче апелляции, подчёркивается в статье.

Если Ассанжу откажут в разрешении на подачу апелляции, то его могут в считаные дни отправить в США, где ему инкриминируют шпионаж. Его адвокаты настаивают, что обвинения, связанные с публикацией WikiLeaks тысяч секретных и дипломатических документов о войнах в Афганистане и Ираке, являются политически мотивированными, а запрос об экстрадиции — незаконным.